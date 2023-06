Monitor Lenovo FullHD da 23.8" e refresh da 75hz in promo speciale su Amazon

Il Lenovo L24e-30 è un monitor eccellente per chi è alla ricerca di una qualità superiore. Con un display FullHD da 23.8 pollici, garantisce immagini di alta qualità, e tutto grazie al pannello VA che rende ogni dettaglio più nitido e brillante. Acquistalo ora su Amazon a soli 99,99€ invece di 129,00€.

La risoluzione di 1920×1080 offre una chiarezza di immagine senza precedenti, e ti permette di giocare senza troppi problemi. Inoltre, grazie alla sua velocità di risposta di soli 4 ms e alla frequenza di aggiornamento di 75Hz, potrai godere di un’esperienza di visualizzazione fluida e senza sfarfallii.

Il Lenovo L24e-30 è dotato di una tecnologia che si chiama AMD FreeSync, che sincronizza la frequenza di aggiornamento del monitor con quella della scheda grafica (se collegato al PC), ed elimina tutto ciò che può far “laggare” la tua sessione di gioco.

E grazie agli ingressi HDMI e VGA, potrai collegare facilmente tutti i tuoi dispositivi. Inoltre, il cavo HDMI è incluso nella confezione, e ciò ti permetterà di iniziare subito a utilizzare il tuo nuovo monitor se non ne hai uno.

Il design del Lenovo include anche struttura che si inclina in base alle esigenze, questo ti permette di regolare la posizione del monitor in base alle tue preferenze, e ti garantisce un comfort visivo migliore rispetto alla concorrenza. Non lasciarti scappare il SUPER SCONTO del 22% e acquistalo ora su Amazon. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.