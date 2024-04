Monitor LG vola A SOLI 109€: 75 Hz e 1 ms di risposta

Quando ci accingiamo ad assemblare un PC completamente ex novo, dopo aver scelto con criterio la scheda video e il processore, tocca poi alla scelta del monitor, che deve risultare performante sia da un punto di vista professionale che per il gaming. Alla luce di questo bisogno Amazon ha ben pensato di proporti il monitor LG (modello 24ML60SP) in offerta al sensazionale prezzo di soli 109 euro, con un ottimo sconto di 10 euro a confronto dell’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso LG.

Monitor LG: su misura per il tuo PC

Una delle prime caratteristiche di questo monitor che salta subito all’occhio è sicuramente il suo tempo di risposta ridotto al minimo, pari ad appena 1 millisecondo: questa è una caratteristica davvero fondamentale soprattutto se sei solito giocare a sparatutto in prima persona online come Call of Duty o Battlefield, dove la reattività è necessaria per portarsi agilmente la vittoria a casa.

Tutto viene trasmesso sullo splendido display con diagonale da 24 pollici, che ti permetterà di visualizzare ogni contenuto che desideri. La definizione in Full HD (1920 x 1080 pixel) è davvero ottima per questo monitor, e ti consente di goderti film e serie TV facendo uso delle principali piattaforme di streaming, come per esempio Disney Plus, Amazon Prime Video, Netflix e tante altre ancora.

Anche il comparto sonoro è davvero eccellente, grazie alle casse stereo da 10W che garantiscono il massimo del coinvolgimento per ogni contenuto che intendi trasmettere in quel preciso momento. La porta HDMI presente sul lato posteriore del monitor ti consente inoltre di collegare le tue console di nuova generazione come PlayStation 5, Xbox Series X o Nintendo Switch, godendo alla perfezione dei videogiochi appena usciti senza scendere a nessun compromesso di sorta.

Con poco più di 100 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori monitor attualmente in commercio, con cui potrai svolgere le più disparate attività, dal lavoro allo svago personale, senza problemi: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti raccomandiamo fortemente di acquistare questo monitor LG (modello 24ML60SP) in offerta su Amazon, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità potrebbero finire al più presto.

