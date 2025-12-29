Monitor Philips 24" IPS a 65€, qualità e risparmio per la tua scrivania

Claudio Gelisi
Pubblicato il 29 dic 2025
Monitor Philips 24

Se sei alla ricerca di un monitor che coniughi prestazioni solide e prezzo imbattibile, oggi hai davanti un’occasione da non perdere. Su Amazon.it, il Philips 24E1N1100A viene proposto a soli €65,55, un taglio netto rispetto al prezzo di listino di €94,90: significa uno sconto reale del 31% e ben €29,35 di risparmio immediato. Un’offerta di questo calibro non passa certo inosservata, soprattutto per chi vuole rinnovare la propria postazione senza sforare il budget. In un mercato dove i prezzi spesso lievitano senza giustificazioni concrete, trovare un monitor 24 pollici con queste caratteristiche tecniche a una cifra così contenuta è davvero raro. Ecco perché, se stai pensando di aggiornare la tua scrivania per lo smart working, lo studio o semplicemente per goderti film e videogiochi in alta definizione, questo modello rappresenta una scelta che merita attenzione.

Caratteristiche che fanno la differenza

Il cuore pulsante del Philips 24E1N1100A è il pannello IPS Full HD 1920×1080, che assicura colori brillanti e fedeli e angoli di visione ampi, perfetti sia per il lavoro che per l’intrattenimento. La fluidità dell’immagine è garantita da un refresh rate di 120Hz e un tempo di risposta di 1ms MPRT, un’accoppiata che fa la gioia di chi ama giocare senza fastidiosi scatti o scie, ma anche di chi guarda video o si dedica al fotoritocco. La presenza di altoparlanti integrati, una porta HDMI e il classico connettore VGA ti permettono di collegare facilmente PC, console o notebook, mentre il design frameless si presta perfettamente a configurazioni multi-monitor, regalando un impatto visivo moderno e pulito. Il supporto VESA amplia le possibilità di installazione, così puoi scegliere se posizionarlo sulla scrivania o fissarlo a parete in base alle tue esigenze. Non mancano compattezza e leggerezza: con dimensioni di appena 18 x 54.2 x 41.7 cm e un peso di soli 2,9 kg, il monitor si adatta senza sforzo a qualsiasi ambiente, anche dove lo spazio è limitato.

Philips 24E1N1100A Monitor 24

Philips 24E1N1100A Monitor 24″ 120Hz Frameless IPS FHD (1920×1080), 1ms (MPRT), Altoparlanti integrati, VGA, HDMI, Attacco VESA, 2023, Nero, altoparlante integrato

65,5594,90€-31%
Un investimento intelligente per ogni esigenza

Se il tuo obiettivo è portare a casa un monitor versatile, capace di soddisfare le esigenze di lavoro, studio e svago senza gravare sulle tue finanze, il Philips 24E1N1100A è la risposta concreta che stavi cercando. La sua versatilità d’uso lo rende ideale sia per il professionista in smart working sia per lo studente che desidera un’esperienza visiva di qualità, ma è anche perfetto per chi si concede sessioni di gaming occasionale o si gode le serie TV preferite. Certo, l’assenza di DisplayPort e la presenza di una sola porta HDMI potrebbero rappresentare un limite per chi gestisce molteplici dispositivi di ultima generazione, ma a questo prezzo è difficile trovare di meglio. Prima di procedere all’acquisto, ti consigliamo di verificare direttamente su Amazon le condizioni di garanzia e assistenza post-vendita, così da avere ogni dettaglio sotto controllo. Approfitta ora di questa promozione esclusiva e assicurati un monitor che unisce qualità, praticità e risparmio: la tua postazione ti ringrazierà.

