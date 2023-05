Motorola Razr+ 2023 (Razr 40 Ultra) sbuca su Geekbench: ecco le specifiche

Il tanto atteso Motorola Razr 40 Ultra si avvicina alla presentazione ufficiale e si conferma il SoC Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm come cuore pulsante del dispositivo, grazie al sito Geekbench. Questo pieghevole di punta, che dovrebbe arrivare da noi come Motorola Razr+ 2023, promette di offrire un bilanciamento ideale tra prestazioni e consumi, grazie all’utilizzo del processore ottimizzato e all’attenzione per l’efficienza energetica.

Specifiche tecniche

Il Motorola Razr 40 Ultra si distingue per il suo display interno pOLED da 6,9 pollici con risoluzione di 2.640 x 1.080 pixel e frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz, oltre al supporto a HDR10+. Il display esterno pOLED da 3,6 pollici offre una risoluzione di 1.056 x 1.066 pixel. Grazie alla cerniera riprogettata, il display interno riduce i segni della piega, rendendola quasi invisibile e impercettibile.

Il dispositivo sarà alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, accompagnato da fino a 12 GB di RAM e 512 GB di storage. Le fotocamere includono un sensore principale Sony IMX563 da 12 MP, un ultra wide SK Hynix Hi1336 da 13 MP con ottica grandangolare e una fotocamera interna OmniVision OV32B40 da 32 MP.

Tra le altre caratteristiche, il Razr 40 Ultra offrirà resistenza ad acqua e polvere, 5G dual SIM, eSIM, ultra-wideband, NFC, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3. L’audio stereo sarà potenziato da Motorola Spatial Sound e Dolby Atmos, mentre il sistema operativo sarà Android 13 con My UX. La batteria avrà una capacità di 3.640 mAh, con supporto alla ricarica rapida Turbo Power da 30 watt.

Il Motorola Razr 40 Ultra sarà disponibile in tre colorazioni: Phantom Black, Glacier Blue e il colore Pantone del 2023, Viva Magenta con finitura in simil pelle. Il lancio del Motorola Razr 40 Ultra è previsto per l’inizio di giugno a Madrid, insieme alla variante “economica” Razr 40 Lite. Non si hanno ancora informazioni riguardo al prezzo dei nuovi Razr, attendiamo nuove indiscrezioni a riguardo.