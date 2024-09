Motorola Razr 50s è (quasi) ufficiale: ecco le sue caratteristiche complete

Il Motorola Razr 50s è ora ufficiale; ecco i dettagli. Ricordiamo che la compagnia ha lanciato il Razr 50 e il Razr 50 Ultra a giugno di quest’anno e ora sta espandendo la gamma con un nuovo modello, il Razr 50s. Questo modello sarà rilasciato il 27 settembre ufficialmente ma è già disponibile per la prenotazione su Softbank. Arriverà in tre varianti di colore: Koala Grey, Sand Cream e Spritz Orange.

Motorola Razr 50s: le specifiche tecniche

Dalle immagini, il Razr 50s presenta cornici molto simili sia per il display interno che per quello esterno rispetto al Razr 50. Anche il rapporto di aspetto del display esterno è molto simile al modello precedente. Il terminale è stato individuato anche su Geekbench; ha ottenuto punteggi di 1040 e 1003 nei test single-core e multi-core rispettivamente. L’elenco rivela inoltre che il chipset ha una frequenza base di 2.00 GHz e un’architettura a 8 core (4+4), abbinata a 8GB di RAM.

Per fare un confronto, il Motorola Razr 50 ottiene circa 1033 e 2751 negli stessi test. Questo suggerisce che il Razr 50s non sarà un downgrade in termini di prestazioni. L’elenco su Geekbench rivela anche che il telefono verrà fornito con Android 14. Non di meno, il Moto Razr 50s ha già ottenuto la certificazione HDR10+, il che significa che il dispositivo sarà dotato di un display compatibile con HDR10+. È importante notare che la serie Razr 40 include solo due modelli: il Razr 40 e il Razr 40 Ultra.

Per dare un’idea di cosa aspettarsi, il Motorola Razr 50 standard dispone di un pannello AMOLED pieghevole da 6,9″ per il display interno e un pannello AMOLED da 3,6″ per il display esterno. Il telefono è alimentato dal chipset Dimensity 7300X, che ha anche una frequenza base di 2.00 GHz. È abbinato a 256GB o 512GB di memoria UFS 2.2 e 8GB o 12GB di RAM. Il display esterno del Razr 50 presenta tre ritagli per una fotocamera principale da 50 MP, una ultra-grandangolare da 13 MP e un modulo flash.