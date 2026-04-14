Motorola Razr 70 Ultra, le specifiche trapelate mostrano un pieghevole che cambia poco ma punta di più sulla batteria

Il nuovo Motorola Razr 70 Ultra prende forma attraverso le indiscrezioni delle ultime settimane e il quadro che emerge racconta un pieghevole molto vicino al modello precedente, con poche novità visibili ma un possibile passo avanti sull’autonomia.

Per chi guarda al mercato degli smartphone pieghevoli, la notizia è interessante soprattutto per questo motivo: invece di inseguire cambiamenti appariscenti, Motorola sembra orientata a rifinire un prodotto già conosciuto, cercando di renderlo più solido nella vita di tutti i giorni. Le informazioni trapelate parlano infatti di un dispositivo che manterrebbe gran parte dell’impostazione tecnica già vista sul modello precedente, con il ritocco più evidente legato alla batteria.

Secondo le specifiche circolate finora, il Razr 70 Ultra dovrebbe avere un display interno pieghevole da 7 pollici con risoluzione 1224 x 2992 pixel e uno schermo esterno da 4 pollici con risoluzione 1080 x 1272 pixel. Si tratta quindi di una formula ormai familiare: schermo ampio all’interno per l’uso completo e pannello esterno grande abbastanza da permettere notifiche, widget, selfie e interazioni rapide senza aprire il telefono ogni volta.

Specifiche da top di gamma, ma senza strappi rispetto al passato

Sotto la scocca dovrebbe esserci lo Snapdragon 8 Elite, affiancato da 16 GB di RAM e 512 GB di memoria. Anche sul fronte fotografico il quadro appare piuttosto lineare: fotocamera principale da 50 megapixel, ultra-grandangolare sempre da 50 megapixel e una camera frontale da 50 megapixel. Sulla carta è una dotazione ricca, ma il punto non è tanto la forza dei numeri quanto la sensazione generale di continuità.

Le dimensioni trapelate parlano di 171,48 x 73,99 x 7,19 mm da aperto, con un peso di 199 grammi. Anche qui non sembrano esserci scarti netti rispetto alla generazione attuale. Il risultato è un dispositivo che, almeno per ora, non dà l’idea di voler cambiare direzione, ma piuttosto di voler consolidare una formula già testata.

La vera novità potrebbe essere l’autonomia

L’elemento che spicca di più è la batteria da 5.000 mAh, che rappresenterebbe un aumento rispetto alla generazione precedente. In un pieghevole è un dettaglio che pesa più di quanto sembri, perché uno dei dubbi più frequenti riguarda proprio la durata reale tra schermo interno ampio, refresh elevato, app pesanti e uso intenso fuori casa.

La ricarica cablata dovrebbe restare a 68 W, quindi senza cambiamenti sostanziali sotto questo profilo. Per molti utenti, però, una batteria più generosa può contare più di una funzione scenografica in più. In un mercato dove gli aggiornamenti annuali sono spesso meno vistosi, migliorare la gestione dell’energia può essere una scelta più concreta di quanto lasci intendere la semplice scheda tecnica.

Un pieghevole che punta alla continuità

Tra i dettagli emersi compare anche la certificazione IP48 per la resistenza a polvere e acqua, oltre ad Android 16 al lancio. C’è poi un punto che resta da chiarire: alcune immagini trapelate non mostrerebbero in modo evidente il foro per la fotocamera interna, dettaglio che ha alimentato l’ipotesi di una possibile soluzione sotto il display. Per ora, però, è un aspetto da prendere con prudenza.

Se questo profilo venisse confermato, il Razr 70 Ultra arriverebbe come un aggiornamento misurato, più vicino a una rifinitura che a una vera svolta. Per chi ha un modello più vecchio potrebbe restare un pieghevole interessante, soprattutto se autonomia e dotazione verranno mantenute a un prezzo competitivo. Per chi invece guarda al salto generazionale puro, la sensazione è che Motorola stia scegliendo la strada della continuità, provando a rendere più maturo il prodotto senza cambiare troppo la ricetta.