Mouse Logitech MX Master 3S: lo paghi quasi la metà con il maxi sconto del 46%

Il Logitech MX Master 3S, ora disponibile su Amazon a soli 72,99€, con un incredibile sconto del 46% rispetto al prezzo originale di 134,99€.

Mouse Logitech MX Master 3S: massima precisione ed affidabilità

Il Logitech MX Master 3S è molto più di un semplice mouse. Grazie al sensore da 8.000 DPI, questo dispositivo garantisce un tracciamento preciso su ogni superficie, persino sul vetro. Ideale per chi lavora in mobilità o su postazioni con superfici non convenzionali, offre una flessibilità che pochi altri prodotti possono vantare. Inoltre, il comfort acustico è assicurato: i clic silenziosi riducono il rumore del 90%, un dettaglio essenziale per chi opera in ambienti condivisi o in contesti dove la discrezione è fondamentale.

Ma le sorprese non finiscono qui. Una delle caratteristiche più apprezzate è lo scorrimento MagSpeed, che consente di navigare tra documenti e pagine web con una velocità superiore del 90% rispetto ai mouse tradizionali, mantenendo un’accuratezza migliorata dell’87%. Perfetto per chi ha bisogno di rapidità senza rinunciare alla precisione.

L’ergonomia è un altro punto di forza del Logitech MX Master 3S. Il design sagomato è stato studiato per offrire un supporto naturale al polso, riducendo l’affaticamento durante le lunghe sessioni di lavoro. I controlli per il pollice, posizionati strategicamente, garantiscono un accesso rapido e intuitivo alle funzioni principali, rendendo ogni operazione più fluida e meno stressante.

Con il software Logi Options+, la personalizzazione diventa un gioco da ragazzi. Gli utenti possono creare profili specifici per ogni applicazione, ottimizzando il flusso di lavoro in base alle proprie esigenze. Inoltre, la funzione FLOW permette di controllare fino a tre computer contemporaneamente, trasferendo file tra sistemi Windows e macOS con estrema semplicità. Un vero alleato per chi lavora su più dispositivi.

La sostenibilità è un valore aggiunto di questo prodotto. Logitech ha utilizzato plastica riciclata post-consumo certificata per la realizzazione del MX Master 3S, che vanta anche la certificazione Carbon Neutral. Un dettaglio che fa la differenza per i consumatori attenti all’ambiente.

Nonostante le numerose funzionalità, il Logitech MX Master 3S mantiene un design compatto (12,49 x 8,43 x 0,25 cm) e un peso minimo. La batteria, incredibilmente efficiente, offre un’autonomia fino a 70 giorni con una sola carica. La compatibilità è garantita con PC, Mac, dispositivi Android e iPadOS, rendendolo un prodotto versatile e adatto a ogni esigenza.

Con un prezzo così competitivo e caratteristiche di alto livello, il Logitech MX Master 3S è un investimento che vale ogni centesimo. Ora è disponibile su Amazon a soli 72,99€, con un incredibile sconto del 46%.

