Mouse trackball Logitech MX Ergo S: comfort e precisione ad un prezzo imperdibile

Il Logitech MX Ergo S è il mouse trackball ergonomico che trasforma il tuo modo di lavorare al computer. Se passi lunghe ore davanti al PC, questo dispositivo è pensato per te: un design curato, caratteristiche avanzate e un prezzo irresistibile di soli 89,99 euro (grazie ad uno sconto del 25%) lo rendono una scelta perfetta per comfort e produttività.

Ergonomia al centro: lavorare meglio e senza sforzi

Il Logitech MX Ergo S non è solo un mouse, è una soluzione per ridurre l’affaticamento muscolare. Con una struttura sagomata e impugnature in gomma morbida, si adatta perfettamente a mani di medie e grandi dimensioni, riducendo del 27% la tensione sull’avambraccio rispetto ai mouse tradizionali. La sua inclinazione regolabile fino a 20 gradi ti permette di trovare la posizione più naturale, mentre la certificazione degli esperti ergonomisti conferma l’efficacia di questo approccio. Perfetto per chi vuole migliorare la postura durante le lunghe sessioni di lavoro.

Per i professionisti e gli utenti più esigenti, il Logitech MX Ergo S offre un’esperienza su misura. Grazie ai sei pulsanti personalizzabili, programmabili tramite l’app Logi Options+, puoi creare scorciatoie che velocizzano le tue attività quotidiane. Inoltre, con un semplice clic, puoi passare dalla modalità di tracciamento veloce a quella di precisione elevata, adattandoti a qualsiasi tipo di lavoro, dalla navigazione sul web alla grafica di precisione.

Connessione senza limiti e batteria da record

Il Logitech MX Ergo S è pensato per chi utilizza più dispositivi: la funzione Easy-Switch consente di passare da un computer all’altro in un attimo. Puoi connetterlo via Bluetooth o tramite il ricevitore USB Logi Bolt incluso, garantendo compatibilità con Windows, macOS e Chrome OS. E non finisce qui: la batteria ricaricabile tramite USB-C offre un’autonomia straordinaria fino a 120 giorni con una singola carica. Se sei di fretta, bastano 60 secondi di ricarica per garantirti 24 ore di utilizzo continuo.

Logitech dimostra un impegno concreto verso la sostenibilità: il 20% dei materiali del MX Ergo S proviene da plastica riciclata post-consumo. Inoltre, per un’esperienza davvero completa, puoi abbinarlo alla tastiera ERGO K860, dotata di un supporto imbottito per i polsi, per massimizzare il comfort e la produttività.

Con il Logitech MX Ergo S hai tutto ciò che serve per lavorare meglio: ergonomia, precisione e un prezzo competitivo. Non perdere questa occasione: acquistalo ora su Amazon a soli 89 euro con un super sconto del 25% e scopri il piacere di un trackball che rivoluziona il tuo modo di lavorare!

