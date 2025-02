Mouse Wireless Trust con velocità regolabile a soli 10€ (-54% su Amazon)

Ottimizza la tua postazione di lavoro con uno dei gadget tech più versatili ed efficienti del momento! Parliamo del Mouse Wireless Trust Puck, oggi disponibile su Amazon a soli 10 euro con uno sconto bomba del 54%.

Mouse Wireless Trust Puck: tutte le funzionalità e le caratteristiche tecniche

Il Mouse Wireless Trust Puck è un dispositivo di ultima generazione che permette di rendere ancora più efficiente la tua postazione di lavoro ovunque tu sia.

Questo gadget si contraddistingue per un design dall’altezza di soli 27 mm, quindi risulta essere super compatto tanto da poter essere posizionato facilmente dove vuoi, dalla borsa alla scrivania.

Allo stesso tempo la modalità di utilizzo è davvero ottimale anche grazie ai suoi pulsanti silenziosi che permettono di garantire la massima pace del tuo spazio di lavoro o di studio, limitando le distrazioni sia per te che per chi ti sta accanto.

Inoltre potrai godere della massima libertà di movimento utilizzando il Bluetooth o il micro-ricevitore USB incluso in base alle tue esigenze del momento.

Un’altra caratteristica importante è la sua batteria enorme che garantisce un’autonomia estesa che non ti abbandona per giornate intere. In più la batteria ricaricabile riduce gli sprechi mantenendoti sempre produttivo ed efficiente. Infine, è possibile scegliere anche tra velocità diverse con 800, 1200 o 1600 DPI a seconda delle operazioni da svolgere.

Oggi il Mouse Wireless Trust Puck è disponibile su Amazon a soli 10 euro con uno sconto bomba del 54%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione speciale, l’offerta è a tempo limitato e gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

