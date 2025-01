Netflix accelera nel gaming con giochi cooperativi e titoli di successo

Netflix ha compiuto passi avanti significativi nel settore del gaming, come dichiarato dal co-CEO Gregory Peters durante la chiamata sugli utili del quarto trimestre 2024. La piattaforma di streaming, che negli ultimi anni ha iniziato a esplorare il mondo dei videogiochi, ha annunciato l’introduzione di giochi cooperativi in modalità party e couch co-op, disponibili tramite la propria tecnologia di game streaming. Peters ha descritto questi giochi come un’evoluzione moderna delle serate di giochi da tavolo in famiglia, pensati per migliorare l’esperienza sociale e di intrattenimento degli utenti.

Netflix ha avviato i test sulla tecnologia game streaming lo scorso anno, seppur in scala limitata. I risultati ottenuti, pur non completamente divulgati, sembrano aver motivato l’azienda a incrementare gli investimenti per espandere questa innovativa soluzione. Inoltre, Peters ha evidenziato che Netflix continuerà ad arricchire il proprio catalogo con titoli di successo, come quelli della celebre serie GTA, che hanno già totalizzato decine di milioni di download.

Un altro pilastro della strategia di Netflix nel gaming è rappresentato dai giochi ispirati alle sue serie originali. Titoli come Squid Game: Unleashed si sono rivelati estremamente popolari, raggiungendo la vetta delle classifiche in 107 paesi e avviandosi a diventare il gioco più scaricato della piattaforma. Questo successo dimostra il potenziale dell’integrazione tra contenuti video e gaming per aumentare il coinvolgimento degli utenti.

Nonostante il budget destinato ai videogiochi sia ancora modesto rispetto a quello riservato a film e serie TV, Peters ha sottolineato che l’azienda sta già osservando un impatto positivo sull’acquisizione utenti e sulla fidelizzazione degli abbonati grazie ai videogiochi. Sebbene questi risultati siano ancora contenuti, rappresentano un incentivo per incrementare ulteriormente gli investimenti nel settore, in linea con l’obiettivo di diversificare l’offerta di intrattenimento di Netflix.

La strategia di Netflix nel gaming dimostra un approccio innovativo per competere in un mercato sempre più competitivo. Puntando su esperienze uniche e integrate che sfruttano il proprio ecosistema di contenuti, l’azienda sembra determinata a consolidare la sua posizione non solo come piattaforma di streaming, ma anche come protagonista rilevante nel settore del gaming.