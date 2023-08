Netflix, gli anime di agosto 2023

Netflix produce ogni anno una gran quantità di contenuti originali: non solo film e serie TV, ma anche anime giapponesi. Agosto 2023 non sono tanti quelli pronti al debutto, ma gli spettatori possono ritenersi soddisfatti vista la qualità dei titoli.

Quali sono, quindi, gli anime di agosto 2023 su Netflix? Assistiamo all’arrivo non solo di produzioni originali ma anche di un film davvero fantastico.

Gli anime in uscita ad agosto 2023 su Netflix

Da un lungometraggio di successo uscito ormai anni fa alla seconda parte di una serie molto seguita, ecco cosa trovate questo mese sulla piattaforma streaming.

Paprika

Il 1 agosto il catalogo del servizio è stato arricchito da un eccezionale film di Satoshi Kon, senz’altro considerato una delle sue maggiori opere. Ambientato in un futuro in cui i sogni delle persone possono essere esplorati attraverso la tecnologia DC Mini, Paprika segue le vicende dell’inventrice di questo strumento, la dottoressa Atsuko Chiba, che lo utilizza per curare i problemi psicologici dei suoi pazienti (sebbene manchi il brevetto da parte del governo, che teme le sue potenzialità nel caso in cui finisse nelle mani sbagliate). Quando tre prototipi vengono rubati ed usati per alterare le menti delle persone e farle agire in modo insensato, Atsuko Chiba collabora con l’agente di polizia Konakawa per rintracciare il ladro, esplorando i sogni delle vittime.

The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh – parte 2

L’8 agosto è stato il momento della seconda parte del film The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh. ll principe Tristan torna ancora una volta all’interno del lungometraggio, dove lo abbiamo visto combattere contro i suoi poteri ereditati da suo padre Meliodas. Oltre ad approfondire queste nuove abilità, la pellicola espande il mondo principale di The Seven Deadly Sins, aprendo uno spiraglio veramente ampio dove il pubblico potrà attingere per molto tempo.

Baki Hanma 2 – parte 2

Dal 24 agosto è infine disponibile la parte due di Baki Hanma 2, che vede il protagonista pronto a prendere parte alla battaglia finale: quella con suo padre Yujiro. Quest’ultimo è considerato da molti l’uomo più forte al mondo, dopo aver ucciso a mani nude un elefante preistorico. Prima dello scontro finale, il giovane lottatore vuole mettere alla prova le sue abilità ed entra nel Pentagono Nero, in cui sono rinchiusi i criminali più pericolosi. Decide quindi di affrontare un detenuto qui presente, considerato da molti la persona più forte degli Stati Uniti. Soltanto sconfiggendolo, Baki sarà a tutti effetti pronto a battersi con il padre.

