Netflix, 5 anime sportivi da non perdere

Netflix ormai da tempo ha dato largo spazio all’animazione giapponese, offrendo qualche chicca anche a coloro che sono alla ricerca di anime sportivi.

Quali sono, quindi, i 5 anime sportivi da vedere su Netflix? Ne abbiamo raccolti 5 che non dovreste lasciarvi sfuggire.

I migliori anime sportivi su Netflix

Dal calcio al basket, passando per il pugilato e la lotta libera. Ecco gli anime sportivi che trovate sulla piattaforma streaming.

Kuroko’s Basketball

Kuroko’s Basketball è il degno erede di Slam Dunk. Come si evince benissimo dal titolo, infatti, è incentrato sulla pallacanestro e segue la storia della squadra del liceo Seirin nel suo percorso per tentare di vincere il campionato nazionale. Tra tiri a canestro impossibili, passaggi filtranti e sbalorditive schiacciate, Kuroko’s Basketball è l’anime perfetto per chi sta cercando partite all’ultimo sangue e colpi di scena.

Inazuma Eleven

A proposito di partite mozzafiato, Inazuma Eleven cambia sport ma non regala meno emozioni dell’anime precedente. In un mix di calcio e fantascienza, la serie racconta le vicende della squadra della Raimon: quella che qualche decennio prima veniva considerata una delle squadre di calcio più forti, ad oggi il club rischia di essere smantellato per mancanza di membri. Toccherà a Mark Evans, il capitano della squadra, riportare la Raimon alla gloria vincendo il prestigioso campionato del Football Frontier.

Hajime no Ippo

Passiamo al pugilato con Hajime no Ippo, anime che racconta la storia di un giovane, bullizzato dai suoi coetanei, che si sottopone a duri allenamenti per diventare un pugile. Costretto ad aiutare sua madre a gestire l’azienda ittica di famiglia, il protagonista deciderà di dare una svolta alla sua vita quando un pugile professionista lo salverà da un’aggressione e decide di seguirne le orme. Un anime perfetto per chi cerca qualcosa di simile a Rocky Joe e Forza Sugar.

Baki

A proposito di scazzottate, un anime sportivo interessante da vedere su Netflix potrebbe essere Baki. Stavolta ci addentriamo nel mondo della lotta da strada, quella senza regole, in cui tutto è concesso. Protagonista è Baki Hanma, un ragazzo che si pone un solo obiettivo nella vita: sconfiggere suo padre, dopo che questi ha ucciso sua madre. Un anime violento e avvincente.

Levius

Si torna sulla boxe, ma stavolta i pugili hanno parti del corpo robotiche. Levius ha perso un braccio nel tentativo di salvare sua madre, rimasta in coma. Il giovane ha adesso una protesi cibernetica e vive con suo zio Zacks, che lo allena a combattere nei tornei di cyber boxing.

Avete visto qualcuno di questi anime?