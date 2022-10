Netflix annuncia Base con pubblicità, il nuovo piano con interruzioni pubblicitarie

Netflix annuncia il lancio a novembre di Base con pubblicità, il suo piano più economico che include interruzioni pubblicitarie. Il nuovo pacchetto costerà solo 5,49 euro al mese in Italia e sarà disponibile dal 3 novembre alle ore 17, aggiungendosi ai piani attuali, ovverosia Base, Standard e Premium, privi di pubblicità. Per gli abbonati esistenti a questi pacchetti non cambierà ovviamente nulla, se non per quelli Base il segnale video, come vedremo tra poco.

Netflix con la pubblicità, ma solo per chi lo vuole

Il piano Base con pubblicità offre tutte le caratteristiche che gli utenti si aspettano dal piano Base di Netflix, ma con alcune differenze. Se da un lato resta invariato l’ampia varietà di programmi televisivi e film di grande qualità, l’esperienza di visione personalizzata, la disponibilità su una vasta gamma di televisori e dispositivi mobili e la possibilità di cambiare o disdire il piano in qualsiasi momento, dall’altro cambia la qualità video fino a 720p/HD (ora sia per il piano Base con pubblicità sia per il piano Base).

Tra i cambiamenti anche una media di 4-5 minuti di interruzioni pubblicitarie all’ora, un numero limitato di film e programmi televisivi non sarà disponibile a causa di restrizioni legate alle licenze e nessuna possibilità di scaricare titoli.

In breve, il piano Base con pubblicità ha tutto ciò che il pubblico ama di Netflix, offerto a un prezzo più economico e con alcune interruzioni pubblicitarie. Abbonarsi sarà facile: visita e registrati fornendo email, data di nascita e genere. “Con Netflix a partire da 5,49 euro al mese, siamo certi di poter offrire un prezzo e un piano per tutti i fan”, scrive in una nota l’azienda.

“Anche se siamo ancora agli inizi, siamo soddisfatti dell’interesse finora riscontrato tra i consumatori e gli inserzionisti e non potremmo essere più entusiasti di ciò che ci aspetta”. Base con pubblicità arriva a soli sei mesi dal primo annuncio di un piano con interruzioni pubblicitarie a un prezzo più economico.

Se poi siete tra coloro che proprio non gradiscono la pubblicità neanche sotto tortura, ma vogliono lo stesso potersi godere film, serie TV originali e spettacoli di vario genere pagando all’incirca la stessa cifra, a 4,99€ c’è in alternativa Amazon Prime Video, che tra l’altro offre in più anche la Champions League e altri servizi, come le spedizioni gratuite.

