Netflix, 5 film da non perdere ad agosto 2022

Agosto 2022 è protagonista di ottime novità Netflix in quanto a serie TV, ma lo stesso si può dire lato cinema? Non mancano certo i titoli in grado di intrattenere a dovere lo spettatore, ma sicuramente siamo in un mese più orientato al fronte seriale.

Vediamo dunque quali sono i migliori film Netflix di agosto 2022. In questo articolo ne abbiamo raccolti 5 che non dovreste lasciarvi sfuggire!

I migliori film Netflix di agosto 2022

Da una pellicola incentrata sui cacciatori di vampiri a un divertente musical, ecco cosa guardare sulla piattaforma streaming questo mese.

La stagione dei matrimoni

Il mese apre le porte ai nuovi film originali dal 4 agosto, con La stagione dei matrimoni. Una commedia romantica con protagonista Pallavi Sharda, nota soprattutto per aver recitato in Lion – La strada verso casa. La pellicola racconta la storia di Asha e Ravi, che, messi sotto pressione dai genitori per accasarsi, fingono di stare insieme durante un’estate di matrimoni, fin quando i sentimenti non li travolgono realmente.

Day Shift – A caccia di vampiri

Disponibile dal 12 agosto, Day Shift – A caccia di vampiri è un’action comedy con Jamie Foxx nei panni di Bud Jablonski, un addetto alle pulizie di piscine che guadagna soldi extra come cacciatore di vampiri: con numerose difficoltà economiche e una figlia da crescere, il protagonista è costretto a chiedere alla stessa organizzazione che lo aveva cacciato, la Gilda dei Cacciatori, di farlo tornare di nuovo a lavoro. Ad affiancare Foxx ci sono Snoop Dogg e Dave Franco: il primo nei panni dell’amico del protagonista, che vorrebbe il suo ritorno nel sindacato degli assassini; il secondo in quelli di un rappresentante dei cacciatori.

13: Il musical

Lo stesso giorno arriva su Netflix il film 13: Il musical, che, come lascia intuire il titolo stesso, è una commedia musicale. Al centro delle vicende il giovane Evan Goldman, trasferitosi da New York a una cittadina in Indiana dopo il divorzio dei genitori. Con l’avvicinarsi del suo 13esimo compleanno, Evan dovrà trasformare il suo bar mitzvah nella festa più bella di sempre e confrontarsi con le complesse relazioni sociali nella nuova scuola al fine di farsi nuovi amici.

Linee parallele

Arriva nel catalogo il 17 agosto il film Linee parallele, con la star di Riverdale Lili Reinghart. La storia ruota intorno a Natalie, la quale si trova di fronte a un bivio durante il periodo di laurea. Le si prospettano due vite diametralmente opposte: in uno scenario si ritrova incinta, quindi resta in Texas per crescere il figlio da mamma single; nell’altro vola a Los Angeles per seguire la carriera da artista.

Me Time

Il 26 agosto, per finire, fa il suo esordio Me Time, film diretto e prodotto da John Hamburg che avrà come protagonisti Kevin Hart e Mark Wahlberg. La trama è piuttosto semplice: assistiamo infatti al weekend selvaggio di un padre casalingo, che si ritrova ad avere un po’ di tempo per se stesso dopo anni quando moglie e figli vanno via di casa per qualche giorno.

