Netflix, 5 film anime romantici da non perdere (febbraio 2023)

Negli ultimi anni, Netflix ha aggiunto al suo catalogo sempre più film anime, per accontentare tutti gli appassionati di animazione made in Japan. Dal genere fantasy a quello drammatico, passando per quello fantascientifico… ci sono pellicole per tutti i gusti. E ovviamente non mancano all’appello gli anime romantici, in grado di far battere il cuore agli spettatori.

Questo articolo è dedicato a tale categoria: abbiamo infatti scandagliato la libreria del servizio streaming alla ricerca dei migliori 5 anime romantici su Netflix. Siete d’accordo con le nostre scelte?

I migliori film anime romantici su Netflix

Dall’opera di maggior successo di Shinkai a un cancer drama strappalacrime, ecco i migliori anime romantici attualmente disponibili sulla piattaforma.

Your Name.

Il capolavoro di Makoto Shinkai non poteva non essere presente in questa raccolta. Your Name. è una meraviglia per gli occhi e per il cuore: rappresenta un viaggio bellissimo, una ricerca continua dell’altro e contemporaneamente di sé, illuminata da immagini e disegni stupendi. Non siamo di fronte alla solita, melense, storia d’amore tra adolescenti che si rincorrono, qui c’è molto di più: la ricerca della consapevolezza di sé stessi specchiandosi negli occhi e nella vita dell’altro e la rappresentazione di una forza unica che trascende ogni difficoltà e ogni dimensione spazio-temporale. L’aggiunta di una vena fantascientifica dona al film un’ulteriore dose di magia.

Weathering with You

Il grande Shinkai ripropone ancora una volta il leitmotiv che lo ha reso celebre negli ultimi quindici anni, un “marchio di fabbrica” inconfondibile: la coppia di adolescenti prossimi all’infatuazione nel bel mezzo di una situazione paradossale, quasi critica, spolverata da una discreta dose di misticismo e un pizzico crescente di sovrannaturale ad arricchire il tutto. Le peripezie di Hodaka, studente in fuga dalla famiglia, e di Hina, giovane orfana di madre e avvezza alla vita della metropoli, porteranno entrambi a scoprire un destino connesso oltre le normali leggi della fisica conosciuta, un incantesimo come una metafora d’unione di anime attraverso un antico rituale fra cielo e terra.

Voglio mangiare il tuo pancreas

Alcune tradizioni popolari hanno una bizzarra credenza: per guarire da una patologia, è necessario mangiare un organo. Non un qualunque organo però, ma lo stesso che ha patito la malattia nel corpo. Quest’antica superstizione è alla base del meraviglioso film del 2018 Voglio mangiare il tuo pancreas, una pellicola d’animazione che analizza con successo i temi della vita e della morte. Haruki, un ragazzo timido e asociale, legge, di sfuggita, un diario caduto a terra che testimonia una malattia terminale al pancreas. La sorte vuole che quelle pagine appartengano proprio alla compagna di classe Sakura. Nessuno però, eccetto i genitori della ragazza, conosce la sconcertante verità: la giovane ha poco tempo da vivere. Proprio Haruki, allora, riluttante nei confronti dei rapporti umani, è destinato a diventare il più importante confidente di Sakura.

Miyo – Un amore felino

Miyo è una giovane liceale allegra e decisamente sopra le righe, innamorata del suo compagno di scuola, Hinode, che stuzzica pubblicamente ogni giorno, nonostante il palese disagio del ragazzo. Quando a Miyo capita tra le mani una maschera che, indossata, le permette di trasformarsi in una gattina, approfitta della situazione per avvicinarsi sotto mentite spoglie a Hinode, il quale accoglie l’animaletto a braccia aperte, parlandole di volta in volta dei propri problemi. Essere Taro, così viene soprannominata da gatta, per Miyo è l’apice della felicità, perché non ha tutti i problemi che ha da umana… e quindi esprime il desiderio di restare gatto per sempre, dando origine a catastrofiche conseguenze. La maschera da gatto che permette la trasformazione è sia reale che metaforica, ed è la classica maschera che viene indossata da ognuno di noi per fuggire alla tristezza e ai problemi. Nonostante alcuni difetti, il film ci descrive la storia di una protagonista memorabile e trasmette molti messaggi allo spettatore.

Bubble

In una Tokyo post-apocalittica contenuta in un campo magnetico che ne modifica le leggi della fisica, invasa dall’acqua e da misteriose bolle, alcuni ragazzi, tra cui l’introverso Hibiki, si dilettano e si “guadagnano da vivere” sfidandosi a gruppi in gare di parkour, sfruttando l’alterazione gravitazionale per offrire incredibili spettacoli acrobatici al loro pubblico. Lo status quo continua da cinque anni. Alla comparsa di una misteriosa ragazza, tale Uta, le cose iniziano a cambiare. La storia di Bubble può essere letta come la versione moderna e giapponese de La Sirenetta. I disegni splendidi e colorati rendono questo lungometraggio un piacere per gli occhi, e anche le musiche sono sempre molto azzeccate. Nonostante non si parli molto del background dei protagonisti e dei personaggi secondari, si capisce e percepisce chiaramente la loro storia. Un anime consigliato a chiunque abbia bisogno di un po’ di speranza, di romanticismo e ami vivere grandi emozioni.

Avete visto qualcuno di queste anime?