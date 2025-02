Netflix, film e serie TV in uscita tra il 10 e il 16 febbraio 2025

La terza settimana di febbraio 2025 offre agli abbonati di Netflix nuovi titoli che vanno ad arricchire il catalogo.

Una delle uscite più attese non solo della settimana ma di tutto il mese è The Witcher: Sirens of the Deep, adattamento del racconto “A Little Sacrifice” dello scrittore Andrzej Sapkowski. Geralt di Rivia, uno Witcher cacciatore di mostri, viene ingaggiato per indagare su una serie di attacchi in un villaggio sulla costa e si ritrova coinvolto in un conflitto secolare tra umani e sirene. Dovrà affidarsi ad amici vecchi e nuovi e alla sua arguzia per risolvere il caso e scongiurare una guerra totale tra i due regni.

In questi giorni esce anche la terza parte di Cobra Kai 6, che è l’ultimo capitolo della stagione. La rivalità tra Miyagi-Do e Cobra Kai raggiunge il suo apice, portando a una resa dei conti che promette di risolvere vecchie questioni e stabilire il futuro del karate nella Valle. Il tutto si decide sui tatami del Seikai Taikai, il torneo di arti marziali internazionale nel quale si riuniscono praticamente tutti i combattenti della serie.

Tutte le novità Netflix tra il 10 e il 16 febbraio 2025

Ecco le uscite di questa settimana.

Serie TV originali

Cobra Kai 6 (Parte 3) – 13 febbraio

Film originali

The Witcher: Sirens of the Deep – 11 febbraio

