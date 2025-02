Netflix, 5 serie TV da non perdere a febbraio 2025

Febbraio si preannuncia un mese ricco di emozioni e intrattenimento per tutti gli abbonati Netflix. Tra nuove produzioni originali e attesi ritorni, il catalogo propone una varietà di titoli per soddisfare i gusti più disparati.

Ecco le 5 serie TV Netflix da non perdere a febbraio 2025!

Le migliori serie TV Netflix di febbraio 2025

Da una distopica serie su una inquietante intelligenza artificiale a un nuovo lavoro di Robert De Niro, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma streaming.

Åremorden – Gli omicidi di Åre

Disponibile dal 6 febbraio

Arriva sulla piattaforma un nuovo crime svedese. La storia è quella di una detective di Stoccolma sottoposta a un’indagine interna che va in una località sciistica per rilassarsi, fin quando la scomparsa di una ragazza non lo obbliga a tornare al lavoro.

Cassandra

Disponibile dal 6 febbraio

Dopo essere rimasta vuota per oltre cinquant’anni in seguito alla morte misteriosa dei suoi precedenti proprietari, la più antica smart home della Germania accoglie una nuova famiglia. Quando Samira e i suoi cari si trasferiscono nella casa, l’assistente virtuale Cassandra si risveglia da un lungo letargo. Creata negli anni Settanta per prendersi cura della famiglia residente, Cassandra non ha mai dimenticato il suo scopo. Tuttavia, questa volta non si accontenta di essere una semplice governante digitale: determinata a integrarsi nella nuova famiglia, farà di tutto per non essere abbandonata di nuovo… anche a costo di superare ogni limite.

Apple Cider Vinegar

Disponibile dal 6 febbraio

Ambientata alla nascita di Instagram, la miniserie Apple Cider Vinegar segue due giovani donne che decidono di curare le loro malattie mortali attraverso la salute e il benessere, influenzando le loro comunità online globali lungo il percorso. Tutto ciò sarebbe incredibilmente stimolante se fosse tutto vero. Questa è una storia vera basata su una bugia, sull’ascesa e la caduta di un impero del benessere; la cultura che lo ha costruito e le persone che lo hanno distrutto. Protagonista assoluta: Kaitlyn Dever. Prossimamente su Netflix.

Cobra Kai 6 (Parte 3)

Disponibile dal 13 febbraio

Il fenomeno globale Cobra Kai torna con la terza e ultima parte della sesta stagione, portando a conclusione le vicende epiche tra Johnny Lawrence, Daniel LaRusso e i loro rispettivi allievi. Le tensioni raggiungono il culmine quando il destino del dojo viene messo in discussione in un torneo internazionale di arti marziali. Tra spettacolari sequenze di combattimento e momenti carichi di emozione, Cobra Kai 6 (Parte 3) promette un finale all’altezza delle aspettative dei fan.

Zero Day

Disponibile dal 20 febbraio

Zero Day è una serie limitata con protagonista Robert De Niro nei panni di George Mullen, un ex presidente degli Stati Uniti che viene strappato dalla pensione per indagare su un attacco informatico a livello nazionale. “Tremilaquattrocentodue persone sono morte nel Giorno Zero”, dice Mullen all’inizio del trailer: “Incidenti aerei, deragliamenti di treni. Caos totale.” Con un cast stellare e una trama coinvolgente, Zero Day esplora le conseguenze devastanti di un cyberattacco globale, offrendo una narrazione avvincente e piena di suspense. Perfetta per gli amanti delle storie di spionaggio e intrighi internazionali.

A proposito del gigante dello streaming, avete dato un’occhiata alle migliori serie TV Netflix di gennaio 2024?