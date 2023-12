Netflix, film e serie TV in uscita tra l'11 e il 17 dicembre 2023

Una settimana molto interessante per Netflix quella compresa tra l’11 e il 17 dicembre 2023, non solo perché vede l’epilogo di The Crown, ma anche per il debutto di un film d’animazione molto atteso dagli spettatori.

Ebbene sì, la serie che ricostruisce la vita politica e privata della regina Elisabetta II è arrivata a una conclusione. Dopo i primi quattro episodi incentrati perlopiù sulla principessa Diana, il focus si concentrerà sul giovane principe William (interpretato da Rufus Kampa). Lo vedremo nel tentativo di integrarsi nella vita all’Eton College, dove conoscerà Kate (impersonata da Meg Bellamy).

Il film d’animazione tanto atteso di cui parlavamo a inizio articolo è invece Galline in fuga: L’alba dei nugget, seguito diretto della famosa pellicola in stop-motion del 2000. Il film d’animazione vede dunque il ritorno sullo schermo dei simpatici pennuti protagonisti della storia e di Melisha Tweedy, meglio nota come la signora Tweedy, l’arcinemica di Gaia. Galline in fuga oggi è disponibile in streaming sulla piattaforma streaming, per chiunque volesse (ri)vederlo in attesa del nuovo capitolo.

E ancora, questa settimana segna l’uscita della trasposizione live-action di un famoso anime e manga giapponese, Yu Yu Hakusho (Yu degli spettri, in italiano). La storia è quella di un giovane che, dopo aver perso la vita per salvare quella di un bambino, ha la possibilità di risuscitare come detective dell’aldilà. Gli spettatori seguiranno le sue avventure tra combattimenti avvincenti e missioni da portare a termine per guadagnarsi una seconda chances di vivere.

Netflix: tutte le novità tra l’11 e il 17 dicembre 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

1670 (stagione 1) – 12 dicembre

Yu Yu Hakusho (stagione 1) – 14 dicembre

The Crown (stagione 6, parte 2) – 14 dicembre

Film originali

Galline in fuga: L’alba dei nugget – 15 dicembre

A proposito del gigante dello streaming, avete dato un’occhiata alle migliori serie Netflix di dicembre 2023?