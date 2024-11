Netflix, film e serie TV in uscita tra l'11 e il 17 novembre 2024

La metà di novembre 2024 porta su Netflix una serie di nuove uscite imperdibili, con film emozionanti e serie TV pronte a coinvolgere il pubblico.

Uno dei titoli principali di questa settimana è Hot Frosty – Una magia di Natale, commedia natalizia per i più romantici. Due anni dopo aver perso il marito, Cathy riesce magicamente a trasformare in essere vivente (e molto attraente) un pupazzo di neve, il che potrebbe rendere questo Natale molto più allettante.

Grande attesa anche per Cobra Kai 6 (Parte 2), disponibile dal 15 novembre. La serie, che ha saputo unire vecchi e nuovi fan del franchise Karate Kid, si prepara a chiudere il cerchio con l’ultima parte della sua sesta stagione. I vecchi rivali, Daniel LaRusso e Johnny Lawrence, continuano a fare fronte comune per affrontare le sfide del passato e del presente, mentre i giovani allievi cercano di trovare il proprio cammino nel mondo delle arti marziali. Colpi di scena, azione e momenti emozionanti sono garantiti in questa chiusura epica di una delle serie più amate degli ultimi anni.

Tutte le novità Netflix tra l’11 e il 17 novembre 2024

Di seguito è possibile dare un’occhiata a tutte le uscite della settimana.

Film originali

Hot Frosty – Una magia di Natale – 13 novembre

Serie TV originali

Le mamme dei pinguini (stagione 1) – 13 novembre

Beyond Goodbye (stagione 1) – 14 novembre

Cobra Kai (stagione 6, Parte 2) – 15 novembre

Con queste nuove uscite, Netflix offre una settimana ricca di emozioni. A proposito del gigante dello streaming, avete dato un’occhiata alle migliori serie Netflix di novembre 2024?