Netflix, film e serie TV in uscita tra il 21 e il 27 ottobre 2024

La quarta settimana di ottobre 2024 su Netflix offre una serie di uscite interessanti che spaziano tra nuove stagioni di serie molto amate e film coinvolgenti, perfetti per accompagnare le serate autunnali.

Tra le novità in arrivo c’è il film Don’t Move, intenso thriller che racconta la storia di un serial killer che inietta un agente paralizzante nel corpo di una donna mentre i due sono isolati in profondità nella foresta. Mentre l’agente gradualmente prende il controllo del suo corpo, la donna deve correre, nascondersi e combattere per la sua vita prima che tutto il suo sistema nervoso si spenga.

Spazio anche a Territory, dramma australiano che esplora le dinamiche complesse di una comunità rurale e le sfide che deve affrontare. La serie segue la lotta per il potere nel remoto e implacabile entroterra australiano quando la più grande stazione di bestiame del mondo resta senza un erede apparente.

Tutte le novità Netflix tra il 21 e il 27 ottobre 2024

Ecco un riepilogo di tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming:

Serie TV originali

Territory (stagione 1) – 24 ottobre

L’ultima notte a Tremor (stagione 1) – 25 ottobre

Hellbound (stagione 2) – 25 ottobre

Film originali

Don’t Move – 25 ottobre

Non dimenticate di segnare queste date sul calendario e di non perdervi le migliori serie TV Netflix di ottobre 2024!