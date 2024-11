Netflix, film e serie TV tra il 25 novembre e il 1 dicembre 2024

L’ultima settimana di novembre e l’inizio di dicembre 2024 su Netflix portano una nuova ondata di film e serie TV, ricche di emozioni e avventure che cattureranno l’attenzione del pubblico.

Uno dei titoli più attesi di questi giorni è Our Little Secret, film natalizio con Lindsay Lohan nel ruolo di Avery, una giovane che si ritrova a trascorrere la Vigilia di Natale con la famiglia del suo nuovo fidanzato, Cameron. Tuttavia, scopre che il fratello di Cameron, Logan, è il suo ex, con cui ha avuto una rottura non proprio amichevole. I due ex, per evitare tensioni, decidono di mantenere segreta la loro passata relazione. La situazione si complica ulteriormente con la presenza della madre di Cameron, Erica, una donna autoritaria che rende la serata ancora più stressante. Tra equivoci e momenti esilaranti, la commedia esplora le dinamiche familiari e i segreti durante un Natale inaspettato.

In aggiunta, debutta Senna, miniserie che vede Gabriel Leone indossare i panni del pilota brasiliano. La produzione racconta vita privata e carriera di uno dei più grandi campioni nella storia della Formula 1. L’attore è noto per aver interpretato Alfonso de Portago nel film Ferrari. Questo film è un tributo emozionante a un atleta che ha ispirato milioni di persone in tutto il mondo.

Tutte le novità Netflix tra il 25 novembre e il 1 dicembre 2024

Di seguito è possibile dare un’occhiata a tutte le uscite di questa settimana.

Serie TV originali

Senna – 29 novembre

Film originali

Our Little Secret – 27 novembre

Stand-up e Reality Show

Love Never Lies: South Africa (stagione 1) – 29 novembre

Con queste nuove uscite, Netflix offre un’ottima opportunità per scoprire storie emozionanti e ispiratrici. Non dimenticate di dare un’occhiata alle migliori serie TV Netflix di novembre 2024!