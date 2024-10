Netflix, film e serie TV tra il 28 ottobre e il 3 novembre 2024

L’ultima settimana di ottobre e l’inizio di novembre 2024 portano su Netflix una varietà di nuove uscite, perfette per chi desidera immergersi in storie avvincenti e affascinanti. Da ritorni attesissimi a nuovi film promettono di sorprendere, questa settimana offre una combinazione di dramma, suspense e intrighi politici.

Una delle novità più attese è il ritorno de La legge di Lidia Poët, con la seconda stagione in arrivo proprio a fine mese. La serie italiana, che ha riscosso grande successo con la sua prima stagione, continua a raccontare la storia di Lidia Poët, la prima donna avvocato in Italia. Ambientata a Torino a fine Ottocento, la serie mescola dramma legale e giallo, seguendo Lidia mentre affronta casi intricati e lotta contro le barriere della società. Con nuovi misteri e sfide, la seconda stagione promette di offrire altrettante emozioni e colpi di scena.

Spazio anche a Time Cut, thriller young-adult che segue una studentessa nel suo viaggio indietro nel tempo per fermare un serial killer e salvare sua sorella. Con Madison Bailey e Antonia Gentry, il film promette tensione e colpi di scena perfetti per Halloween.

Tutte le novità Netflix tra il 28 ottobre e il 3 novembre 2024

Ecco tutte le novità disponibili da questa settimana sulla piattaforma.

Serie TV originali

La legge di Lidia Poët (stagione 2) – 30 ottobre

The Diplomat (stagione 2) – 31 ottobre

Film originali

Time Cut – 30 ottobre

Con queste nuove aggiunte, Netflix continua a offrire contenuti di alta qualità che sapranno tenervi incollati allo schermo. Non dimenticate di segnare le date sul calendario per non perdervi le migliori serie TV Netflix di ottobre 2024!