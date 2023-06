Netflix, film e serie TV tra il 5 e l'11 giugno 2023

La prima settimana di giugno 2023 è ricca di contenuti per Netflix. E oltretutto stiamo parlando di contenuti davvero niente male!

Il più atteso è sicuramente Questo mondo non mi renderà cattivo, la nuova serie animata di Zerocalcare. Dopo il successo di Strappare lungo i bordi, una delle migliori serie Netflix del 2021, il fumettista romano ci riporta nel suo mondo per raccontarci una storia totalmente nuova, in cui saranno di nuovo presenti gli immancabili Secco, Sara e Armadillo (la coscienza di Zero, doppiata da Valerio Mastandrea).

Questa settimana è anche il turno del documentario Arnold, che ripercorre la carriera dell’inimitabile Arnold Schwarzenegger, da campione di bodybuilding a star hollywoodiana. Non mancheranno accenni alle vicende più personali dell’attore, e nei tre episodi che compongono il documentario ci saranno alcune interviste esclusive al caro Arnold, ma anche ai suoi amici e colleghi.

Fate poi largo alle Barracuda Queens! La serie racconta di alcune adolescenti che, ricoperte di debiti fino al collo, decidono di svaligiare le case dei loro ricchi e ingenui vicini, in un sobborgo benestante di Stoccolma.

I fan dei drama coreani, infine, potrebbero dare una possibilità a I segugi, incentrata su due giovani pugili e un prestasoldi che si uniscono per sbaragliare uno spietato strozzino che approfitta dei più disperati.

Netflix: tutte le novità tra il 5 e l’11 giugno 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Barracuda Queens (stagione 1) – 8 giugno

Le mie prime volte (stagione 4) – 8 giugno

I segugi (stagione 1) – 9 giugno

Questo mondo non mi renderà cattivo (stagione 1) – 9 giugno

Documentari e Reality

Arnold (stagione 1) – 7 giugno

Tex Mex Motors (stagione 1) – 9 giugno

