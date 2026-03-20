Netflix ha tutta la saga Saw: ecco i film che vale davvero la pena vedere

Netflix ha appena fatto una mossa che cambia davvero le cose per chi ama l’horror: tutta la saga di Saw è ora disponibile in un unico posto, ma non tutti i film meritano lo stesso tempo.

La piattaforma ha aggiunto tutti i 10 film della serie Saw, dal primo capitolo del 2004 fino a Saw X del 2023, completando una delle saghe più riconoscibili del genere horror moderno.

È una di quelle situazioni in cui avere tutto il catalogo a disposizione può creare anche un dubbio: da dove partire davvero e cosa vale la pena guardare senza perdere ore in capitoli meno riusciti.

Una saga enorme, ma molto altalenante

La serie di Saw è diventata negli anni un punto di riferimento per l’horror, soprattutto per il suo stile fatto di trappole, tensione e colpi di scena.

Allo stesso tempo, è una saga che ha sempre diviso il pubblico. Alcuni capitoli sono considerati tra i più influenti del genere, mentre altri sono stati criticati per una qualità meno costante.

Questo rende ancora più utile una selezione mirata, soprattutto per chi non ha voglia di guardare tutti i film in sequenza.

I 3 film che vale davvero la pena vedere

Ci sono tre capitoli che spiccano nettamente e che rappresentano il meglio della saga horror disponibile su Netflix.

Il primo è Saw (2004), il film che ha dato origine a tutto. È quello più “pulito” e costruito sulla tensione, con trappole meno estreme rispetto ai sequel e un finale che resta tra i più ricordati del genere.

Il secondo è Saw II, che amplia il mondo del primo capitolo e introduce dinamiche più complesse, mantenendo comunque un buon equilibrio tra storia e suspense.

Infine c’è Saw X, il capitolo più recente, che ha sorpreso molti per il ritorno a una narrazione più centrata sui personaggi, in particolare sulla figura di Jigsaw, rendendo l’esperienza meno dispersiva rispetto ad altri sequel.

Perché non serve vedere tutto

Uno dei motivi per cui questa selezione funziona è semplice: la saga di Saw non è lineare come altre. Molti film si collegano tra loro, ma non tutti sono indispensabili per capire il quadro generale.

Alcuni capitoli si concentrano più sull’effetto visivo e sulla complessità delle trappole, perdendo parte della tensione narrativa che aveva reso forte il primo film.

Per questo motivo, guardare solo i titoli migliori permette di avere un’esperienza più compatta e meno dispersiva, soprattutto per chi si avvicina alla saga per la prima volta.

Una scelta pensata anche per nuovi spettatori

Il fatto che Netflix abbia riunito tutti i film in un unico catalogo cambia il modo in cui si scopre la serie. Non è più necessario cercare tra piattaforme diverse o recuperare singoli capitoli.

Allo stesso tempo, questa abbondanza rende ancora più importante capire cosa guardare davvero. Perché quando una saga è così lunga, il rischio è quello di iniziare senza arrivare fino in fondo.

Alla fine, il punto non è vedere tutto, ma scegliere bene. E in questo caso, bastano pochi titoli per capire perché Saw è diventato uno dei nomi più riconoscibili dell’horror negli ultimi vent’anni.