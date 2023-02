Netflix, i 5 migliori film di febbraio 2023

Un ottimo messe quello di febbraio 2023 per Netflix. Non soltanto sul lato seriale, ma anche su quello cinematografico. Sono infatti in arrivo diversi film degni di nota, che gli abbonati potranno senz’altro apprezzare.

In questo articolo abbiamo raccolto i 5 film Netflix migliori di febbraio 2023, per facilitare la selezione agli utenti.

I film Netflix da non perdere a febbraio 2023

Da una pellicola tratta da un’incredibile storia vera a un’attesa commedia romantica giusto in tempo per San Valentino, ecco cosa guardare questo mese sulla piattaforma.

True Spirit

Il primo film da tenere in considerazione è True Spirit e debutta il 3 febbraio. Si tratta della storia della sedicenne Jessica Watson, australiana che nel 2010 è diventata la persona più giovane di sempre a compiere un viaggio intorno al mondo con la barca a vela, in solitaria e senza interruzioni. Rimasta in mare per ben 210 giorni, la ragazzina riuscì in un’impresa considerata impossibile, affrontando alcune delle aree più pericolose dell’oceano.

Da me o da te

Il 10 febbraio è il momento di un film romantico lanciato proprio in occasione della Festa degli Innamorati. Con protagonisti Reese Witherspoon e Ashton Kutcher, Da me o da te segue le vicende di due amici di lunga data che cambiano la vita l’uno dell’altra quando lei decide di inseguire il suo sogno nel cassetto e lui si offre volontario per badare a suo figlio adolescente. I due scoprono che ciò che pensano di volere potrebbe non corrispondere a ciò di cui hanno veramente bisogno.

Dieci giorni tra il bene e il male

Sempre il 10 febbraio giunge sulla piattaforma Dieci giorni tra il bene e il male, un thriller turco che è il primo capitolo di una trilogia ricca di azione e mistero. Protagonista delle vicende è Sadık, un ex avvocato diventato investigatore privato che si sforza di essere una “brava persona” in un mondo di criminali, spacciatori, assassini e trafficanti di esseri umani. L’uomo inizia a indagare sulla strana sparizione di un adolescente e la sua ricerca lo porterà a un’impresa inaspettata che gli cambierà la vita per sempre. Sadik scoprirà dunque che la linea di confine tra il bene e il male è sottilissima.

Chihiro

Basata sul manga Chihirosan di Hiroyuki Yasuda, la serie approda sulla piattaforma il 23 febbraio e racconta la storia di un’ex prostituta che ha deciso di cambiare vita lavorando in un piccolo negozio di bento in riva al mare. Non nasconde il suo passato e, confrontandosi con i vari clienti, affronta la sua solitudine e aiuta loro a superare i problemi della vita con piacevoli chiacchierate. Nel film, l’attrice Kasumi Arimura nei panni della protagonista.

Un fantasma in casa

Il 24 febbraio tocca a Un fantasma in casa fare il suo ingresso nel catalogo. Inizialmente previsto per il 2022, il film è stato poi posticipato al 2023 e ora è pronto a debuttare. La trama è incentrata su un uomo che sostiene di aver fatto amicizia con uno spettro: si tratta di uno spirito non malevolo, che ha le sembianze dell’attore Ernest Borgnine e per tale motivo diventa celebre su internet e nel mondo del web. La produzione può contare su un cast di spessore, tra cui spiccano i nomi di Anthony Mackie, Jennifer Coolidge e David Harbour.

