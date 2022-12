Netflix, i 5 migliori film originali del 2022

Difficile stabilire quali siano stati i migliori film Netflix del 2022. Dall’inizio dell’anno a oggi, il gigante dello streaming ha distribuito una gran quantità di produzioni originali, molte delle quali di alta qualità.

Abbiamo però cercato di selezionare i 5 migliori in assoluto, secondo il nostro umile parere. Non si tratta di una classifica, semplicemente di una raccolta di quelli che a nostro avviso hanno avuto una marcia in più.

I più bei film Netflix nel 2022

Da un superbo lungometraggio animato a un angosciante e realistico film di guerra, ecco i film Netflix che non avreste dovuto lasciarvi scappare quest’anno.

Apollo 10 e mezzo

Apollo 10 e mezzo è l’allunaggio visto attraverso gli occhi di un bambino: è un documentario che fa riaffiorare ricordi a tutti coloro che hanno vissuto quel periodo e fa riflettere su come un momento del genere sia riuscito a fondere nella mente dei più piccoli la storia di una società, di una cultura, insieme a quella dei propri sogni più intimi e teneri. Ed è assurdamente bello vedere tutto questo diventare un tutt’uno. Si tratta di un coming of age animato spaziale, in tutti i sensi. Il figlio pre-adolescente di un dipendente della NASA come tanti (chi non lo era a Huston sul finire degli anni ’60?) sogna di essere inviato per una missione segreta parallela alla celebre numero 11 di Armstrong e Aldrin, chiamata per l’appunto Apollo 10 e mezzo. Il suo sogno si fonde e alterna alla missione vera seguita in mondovisione da milioni di persone, che lui, addormentatosi, perderà. Rimarrà però nella sua memoria qualcosa di ben più prezioso, donatogli dalla sua fervida immaginazione.

Il Mostro dei Mari

Una giovane orfana, Maisie Brumble, ha letto tutto sui cacciatori nei libri. Uomini e donne che solcano le acque alla ricerca di mostri da uccidere, impedendo loro di raggiungere le coste popolate. Il sogno di Maisie è quello di potere, un giorno, imbarcarsi sull’Inevitabile, la migliore tra le navi cacciatrici, comandata dal leggendario Capitano Crow, terrore di tutti i mostri dei mari del Dregmorr, il cui unico scopo è catturare la Furia Rossa. Se riuscite a superare l’impatto con quel “qualcosa di già visto” entrerete in un mondo molto affascinante, e che prende dal videogioco, dal kaijū movie e da Dreamworks. Divertente e pieno d’azione, Il Mostro dei Mari conquisterà i vostri cuori da avventurieri!

The Good Nurse

Pensavate tutti che Jeffrey Dahmer fosse un cattivo ragazzo? Andate a vedere il film The Good Nurse, basato su una storia vera. Una pellicola che mantiene il focus sulle enormi carenze del sistema sanitario americano come attività privatizzata e a scopo di lucro, con sempre troppa poca considerazione per lo stato di salute dei propri pazienti. Poca luce, zoom e movimenti di camera ridotti al minimo bastano quando hai due attori pazzeschi come Eddie Redmayne e Jessica Chastain e un regista che sa cosa sta raccontando in ogni istante.

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Niente di nuovo sul fronte occidentale è il terzo adattamento dell’omonimo romanzo del 1928 di Erich Maria Remarque, questa volta diretto da Edward Berger. Un war movie dalla grande forza tecnica e dal grande realismo che racconta una pagina nera della Storia tedesca (anche se per ovvi motivi diventa poi una storia mondiale) e che riflette in maniera decisa la società della Germania del primo Novecento. La trama si sofferma su Paul e i suoi amici, che decidono di arruolarsi nell’esercito tedesco attratti dalla gloria e dall’onore promessi. Una volta sul campo di battaglia, però, si rendono conto di quanto le cose siano diverse e di come ad attenderli non ci sia altro che dolore e morte.

Il prodigio

Una grande Florence Pugh interpreta un’infermiera nell’Irlanda di fine ‘800 alle prese con una bambina miracolata ne Il prodigio, senz’altro uno dei film più belli che hanno esordito su Netflix quest’anno. È un chiaroscuro di immagini e colori come di fede e scienza. Luce e buio. Vita e morte. Il film mette in atto un confronto serrato tra la fede religiosa e la logica della mente scientifica: l’infermiera di Florence Pugh sa che il presunto miracolo non può essere vero e deve lottare per dimostrare la verità. In questo confronto, fra indagini che sembrano complicarsi sempre di più, emerge in modo chiarissimo il marcio che si può nascondere sotto una fervente devozione e fede cristiana.

