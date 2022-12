Netflix: tutte le novità tra il 26 dicembre e il 1 gennaio 2023

Tanta carne al fuoco fino alla fine di dicembre 2022 su Netflix. L’ultima settimana è infatti portatrice di novità interessanti come le precedenti.

Fa anzitutto capolino nel catalogo Rumore bianco, film di Noah Baumbach che mescola il genere drammatico a quello apocalittico, raccontando la storia del professor Jack Gladney e della sua famiglia, che viene sconvolta quando una fuga di sostanze chimiche rilascia una nociva nuvola nera sopra le loro teste, costringendoli ad evacuare la zona. La famiglia vive quindi i conflitti della vita quotidiana e allo stesso tempo deve comprendere i misteri universali dell’amore, della morte e della felicità in un mondo pieno di incertezza.

They Cloned Tyrone è il secondo contenuto da tenere d’occhio: si tratta di una commedia fantascientifica interpretata da John Boyega, Jamie Foxx e Teyonah Parris. Nel film, una serie di eventi inquietanti spinge un improbabile trio (Boyega, Foxx, Parris, appunto) sulle tracce di una nefasta cospirazione governativa.

E ancora, spazio a The Glory, arriva un nuovo k-drama sul tema della vendetta. La trama ruota attorno a Moon Dong Eun, una giovane che sognava di diventare un architetto ai tempi del liceo. Tuttavia, dopo aver subito un attacco particolarmente violento da parte dei suoi bulli, Moon Dong Eun abbandona la scuola. Anni dopo, il bullo si è sposato, ha un figlio e frequenta la stessa scuola elementare dove Moon Dong Eun ora lavora come insegnante. Dopo anni di complotti, Moon Don Eun inizia il suo piano di vendetta contro i suoi ex bulli e gli studenti che sono rimasti a guardare e hanno lasciato che tutto ciò accadesse.

Netflix: i film e le serie TV tra il 26 dicembre e il 1 gennaio 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Film originali

Rumore bianco – 30 dicembre

They Cloned Tyrone – 30 dicembre

Serie TV originali

The Glory (stagione 1) – 30 dicembre

