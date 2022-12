Netflix, le migliori 5 serie TV di dicembre 2022

Netflix ha nei piani diverse serie TV interessanti per dicembre 2022, che spaziano un po’ su tutti i generi. D’altronde sono molte le persone che, in occasione delle festività natalizie, desiderano guardare qualcosa sul piccolo schermo.

Quali, dunque, le migliori serie TV Netflix di dicembre 2022? In questa pagina ne abbiamo raccolte 5 che non dovreste perdervi.

Le serie TV Netflix da guardare assolutamente a dicembre 2022

Dallo spin-off di The Witcher a diversi ritorni di show già acclamati, ecco cosa vedere sulla piattaforma durante le Feste (o nei giorni che le precedono).

L’estate in cui imparammo a volare 2 – Parte 1

A dare inizio al mese è L’estate in cui imparammo a volare 2, la cui prima parte sarà disponibile dal 2 dicembre. Per chiunque non conoscesse la serie, si tratta di un drama che racconta l’amicizia di Kate e Tully: inseparabili sin dall’infanzia, le due affrontano insieme alti e bassi per trent’anni, fin quando un impensabile tradimento non le allontana. Le strade delle due amiche quindi si separano, forse per sempre. Nei nuovi episodi, che come quelli della prima stagione andranno avanti e indietro nel tempo, la loro amicizia e le loro relazioni saranno messe ancora una volta alla prova.

The Recruit

Noah Centineo, già noto agli abbonati Netflix per aver recitato in diverse rom-com, è protagonista della serie spy in uscita il 16 dicembre. La storia è incentrata su Owen Hendricks, un giovane avvocato che lavora per la CIA e viene coinvolto in alcune pericolose situazioni legate alla politica internazionale quando un ex agente minaccia l’organizzazione. Uno show adatto a tutti coloro che sono appassionati di spionaggio.

Emily In Paris 3

La terza stagione di Emily In Paris prende il via il 21 dicembre. I nuovi episodi riprenderanno la storia dove si era conclusa, con il fidanzato Alfie che, di ritorno da Londra, aveva confessato a Emily di voler provare a far funzionare la relazione a distanza. Tuttavia, la protagonista interpretata da Lily Collins prova ancora qualcosa per Gabriel, il quale, però, torna insieme a Cami. La giovane dovrà inoltre decidere cosa ne sarà del suo futuro dopo aver ricevuto un’importante proposta di lavoro.

Alice in Borderland 2

La seconda stagione dello show giapponese tratto dal manga originale di Haro Aso sarà disponibile il 22 dicembre. Dopo il grande cliffhanger nel finale della season 1, Arisu e Usagi scoprono con sgomento che le sfide adesso sono ancora più letali di prima e la competizione per essere l’ultimo partecipante a rimanere in piedi si fa sempre più accesa. Lo show dovrebbe coprire l’ultima metà del manga da cui è tratto, ed è probabile che la stagione presenti alcune differenze rispetto al materiale di partenza, considerando che alcuni giochi della prima stagione non hanno avuto lo stesso esito.

The Witcher: Blood Origin

Infine, il giorno di Natale si aggiunge al catalogo lo spin-off di The Witcher. Intitolato Blood Origin, è ambientato circa 1200 anni prima degli eventi conosciuti nella serie madre e racconta la creazione del primo prototipo di Witcher e tutti gli eventi che hanno portato alla Congiunzione delle Sfere. La protagonista è Michelle Yeoh nei panni di Scain, ultimo membro di una tribù nomade di elfi, mentre Sophia Brown interpreta Eile, una guerriera della guardia regina.

