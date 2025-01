Netflix, nuovo aumento dei prezzi: quanto costerà l'abbonamento

Come già successo in passato, il 2025 di Netflix si apre con un nuovo aumento dei costi per abbonarsi. Una pessima notizia per tutti gli utenti, che arriva nonostante i numeri da record della piattaforma di streaming. Che proprio qualche giorno fa, ha annunciato di aver superato i 300 milioni di iscritti e i 10 miliardi di dollari di entrate.

Una novità che in realtà era già stata preannunciata lo scorso ottobre, ma che sembrava esser stata messa in standby proprio per il successo che Netflix sta registrando a livello di crescita economica. “Mentre continuiamo a investire nella programmazione e offrire più valore ai nostri membri, occasionalmente chiederemo ai nostri membri di pagare un po’ di più in modo da poter reinvestire per migliorare ulteriormente il servizio” ha comunicato la piattaforma per giustificare i rincari.

Netflix, quanto costeranno i nuovi abbonamenti

La buona notizia è che, almeno per il momento, questo rincaro dei prezzi è previsto solamente per Stati Uniti, Canada, Portogallo e Argentina. Ma non è da escludere che, già nelle prossime settimane, Netflix decida di allargare la decisione anche al resto del Mondo. Italia compresa.

Entrando più nel dettaglio, per il Piano Standard con pubblicità si passa da 6,99 dollari a 7,99 al mese. Il Piano Standard aumenta da 15,49 a 17,99 dollari mensili, mentre l’esclusivo Piano Premium costerà da 22,99 a 24,99 dollari. In Italia i costi per abbonarsi sono pressoché identici, se non per qualche lieve differenza riguardante i Piani Standard e Premium. C’è quindi da aspettarsi un aumento anche nel nostro Paese.

Staremo ora a vedere che cosa succederà nei prossimi mesi. Quel che è certo è che Netflix vuole investire maggiormente soprattutto in due business particolarmente redditizi nel 2024: i videogiochi e gli eventi live. Un esempio lampante è stato l’incontro di boxe tra Mike Tyson e Jake Paul, che ha registrato il record di utenti collegati in diretta.