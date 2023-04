Netflix: stop alla condivisione degli account, ecco quando e come

Netflix, il gigante della streaming TV, ha recentemente annunciato agli azionisti l’intenzione di introdurre nuove regole per combattere la pratica della condivisione degli account negli Stati Uniti. Queste nuove misure, che dovrebbero essere attuate entro la giugno, mirano a ridurre il numero di utenti che usufruiscono del servizio di streaming senza pagare un abbonamento.

Sembra che Netflix preveda di implementare queste nuove regole per contrastare la diffusa pratica della condivisione delle password tra amici e familiari. L’azienda ritiene che questo fenomeno abbia un impatto negativo sulle entrate, poiché molti utenti guardano i contenuti senza pagare un abbonamento.

Le nuove misure, tuttavia, non sono ancora state specificate nel dettaglio. Si prevede che Netflix monitorerà gli accessi e l’uso degli account per identificare eventuali anomalie o comportamenti sospetti, come l’utilizzo simultaneo di un account in diverse località geografiche. In tali casi, l’azienda potrebbe prendere provvedimenti per limitare l’accesso all’account in questione. La decisione della piattaforma di inasprire le regole sulla condivisione delle password segue l’esempio di altri servizi di streaming, come Disney+ e Hulu, che hanno già adottato misure simili per proteggere i loro contenuti e garantire un uso corretto delle piattaforme.

Tuttavia, è ancora da vedere come queste nuove regole influiranno sull’esperienza utente e sulla base di abbonati di Netflix. Alcuni esperti del settore ritengono che questa mossa possa scoraggiare potenziali nuovi abbonati, mentre altri sostengono che sia necessaria per garantire la sostenibilità del servizio di streaming a lungo termine.

Insomma, Netflix è determinata a porre fine alla condivisione degli account negli Stati Uniti, introducendo nuove regole nel corso del trimestre in corso. L’introduzione di queste limitazioni in USA, potrebbe ripercuotersi anche in Europa nei prossimi mesi, ma non abbiamo ancora informazioni significative a riguardo.