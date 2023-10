Nexi Mobile Pos: oggi costa davvero POCHISSIMO!

Gli ultimi anni hanno trasformato il modo in cui acquistiamo beni e servizi. Al centro di questa rivoluzione, è nata la necessità di soluzioni di pagamento sempre più smart. Il Nexi Mobile Pos è la risposta perfetta a questa esigenza, specialmente per esercizi commerciali e professionisti con partita IVA sempre in movimento. Con un incredibile sconto del 66% su Amazon, questo dispositivo è ora disponibile a soli 9,98€.

Il Pos Nexi super smart!

Una delle principali caratteristiche che rende il Nexi Mobile Pos così speciale è la sua semplicità d’uso. Questo dispositivo si connette facilmente al tuo smartphone via Bluetooth. Basta scaricare l’app di Nexi e, dopo alcune verifiche da parte dell’azienda, sarai pronto a incassare pagamenti in mobilità. È una soluzione ideale per chi cerca un pos pratico e facilmente trasportabile.

In termini di funzionalità, il Nexi Mobile Pos è il massimo in ogni aspetto. È leggero, pratico e perfettamente adattato per chi è sempre in giro per clienti. Non emette scontrini cartacei, ma fornisce ricevute digitali, rendendo tutto il processo più ecologico e privo di problemi con i rotoli degli scontrini.

Ciò che davvero colpisce di questo pos è il suo modello tariffario vantaggioso. Per le transazioni fino a 10€, non ci sono commissioni. Per quelle superiori, viene applicata una commissione unica dell’1,89%. Il bello non finisce qui: con Nexi Mobile Pos, non ci sono costi fissi ricorrenti e si può beneficiare di un credito d’imposta del 30% sulle commissioni sostenute, come previsto dall’ultimo decreto fiscale. L’accredito delle transazioni avviene in modo rapido, entro il giorno lavorativo successivo, direttamente sul tuo conto corrente, senza la necessità di aprire nuovi conti.

Con un processo di attivazione online semplificato, che richiede solo un collegamento al tuo telefono e non una SIM dedicata e tempi rapidi di attivazione entro 5 giorni, Nexi Mobile Pos rappresenta la soluzione ideale per pagamenti in mobilità. A un prezzo scontato di 9,98€ su Amazon, con un ribasso del 66%, è il momento perfetto per fare un salto nel futuro dei pagamenti mobili.

