Nintendo Switch 2: i 10 giochi più attesi al lancio

5 giugno 2025. Una data da segnare sul calendario per tutti gli appassionati di videogiochi. In questo giorno, Nintendo lancerà la tanto attesa Nintendo Switch 2, una console che promette di rivoluzionare il mercato grazie a un hardware potenziato e una line-up di giochi in grado di soddisfare sia i nostalgici che i cacciatori di novità.

La nuova console è progettata per sfruttare al massimo le sue capacità tecniche, con un catalogo di titoli che mette in evidenza il potenziale dell’hardware rinnovato. Tra i giochi più attesi spicca Mario Kart World, che si presenta come una rivoluzione per il celebre franchise. Con tracciati dinamici e funzionalità online all’avanguardia, il gioco punta a ridefinire l’esperienza di corse multiplayer.

Un altro titolo che ha catturato l’attenzione degli appassionati è la versione ottimizzata di The Legend of Zelda: Breath of the Wild & Tears of the Kingdom. Questo capolavoro, già acclamato, sfrutterà le capacità grafiche superiori della Nintendo Switch 2, offrendo texture migliorate e tempi di caricamento quasi inesistenti, per un’immersione senza precedenti nel mondo di Hyrule.

Il terzo posto nella classifica dei titoli più attesi è occupato da Donkey Kong Bananza, un platform 3D che segna il ritorno dell’iconico gorilla in un’avventura completamente nuova. Con scenari distruttibili e ambienti ricchi di segreti, il gioco punta a conquistare i fan di vecchia data e a incuriosire una nuova generazione di giocatori.

Gli amanti dei classici non resteranno delusi, grazie alla riedizione di The Legend of Zelda: The Wind Waker. Disponibile tramite Nintendo Switch Online, questa versione aggiornata include miglioramenti tecnici significativi e il supporto al cloud save, offrendo un’esperienza moderna senza perdere il fascino dell’originale.

Tra le novità più intriganti si distingue The Duskbloods, un action RPG creato dal team dietro il celebre Elder Ring. Con un’ambientazione dark-fantasy e meccaniche soulslike, il titolo mira a catturare l’attenzione di un pubblico maturo e appassionato di sfide complesse.

Completano la top 10 dei giochi di lancio: Kirby Air Riders, una reinterpretazione in chiave racing del titolo per GameCube; Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, che include tutti i DLC per un’esperienza completa e ottimizzata; l’attesissimo Metroid Prime 4: Beyond, che promette di espandere ulteriormente l’universo di Samus Aran; Hyrule Warriors: L’era dell’esilio, un’espansione che approfondisce l’universo narrativo di Zelda; e infine Yakuza 0 Director’s Cut, che debutta per la prima volta su una console Nintendo, portando con sé miglioramenti tecnici e contenuti aggiuntivi.

Con questa strategia di lancio, Nintendo dimostra una chiara volontà di accontentare un pubblico eterogeneo, alternando franchise storici a nuove proprietà intellettuali. La Nintendo Switch 2 si presenta come una piattaforma capace di consolidare ulteriormente la posizione di Nintendo nel competitivo mercato videoludico, grazie a una combinazione vincente di innovazione e nostalgia.