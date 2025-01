Nintendo Switch 2 svelata, ecco la data di arrivo sul mercato

Nintendo Switch_2 è sempre più vicina al suo debutto, e le voci di corridoio continuano a generare grande entusiasmo tra gli appassionati. La nuova console ibrida di Nintendo, successore dell’iconica Switch è stata mostrata oggi in un video che ne anticipa la data di presentazione: il 2 aprile 2025. L’aspetto è molto molto simile al precedente modello della console Nintendo ma ha una colorazione nera.

Le specifiche tecniche trapelate, anche se ancora non ufficiali, promettono un notevole passo avanti rispetto alla generazione attuale, pur mantenendo la filosofia ibrida che ha reso celebre la prima Switch. Ecco una panoramica delle caratteristiche principali:

Specifiche Tecniche di Nintendo Switch 2

Processore : Arm Cortex-A78C a 8 core

: Arm Cortex-A78C a 8 core GPU_Nvidia : T239 Ampere con 1.534 CUDA core, 48 Tensor core di terza generazione e supporto al ray tracing

: T239 Ampere con 1.534 CUDA core, 48 Tensor core di terza generazione e supporto al RAM : 12 GB LPDDR5 o LPDDR5X

: 12 GB LPDDR5 o LPDDR5X Memoria interna : 256 GB UFS 3.1

: 256 GB UFS 3.1 Modalità portatile : 1,72 TFLOPs, GPU a 561 MHz

: 1,72 TFLOPs, GPU a 561 MHz Modalità docked : 3,09 TFLOPs, GPU a 1.007 MHz

: 3,09 TFLOPs, GPU a 1.007 MHz Schermo : OLED da 8-8,4 pollici

: OLED da 8-8,4 pollici Uscita video : HDMI 2.1

: HDMI 2.1 Raffreddamento : doppia ventola e radiatore

: doppia ventola e radiatore Design: Joy-Con magnetici e kickstand più stabile

La console sarà perfettamente bilanciata per un utilizzo sia portatile che domestico. In modalità docked, offrirà risoluzioni fino a 4K a 30 fps, garantendo un’esperienza visiva migliorata grazie all’integrazione del DLSS di NVIDIA. Questa tecnologia di upscaling basata sull’intelligenza artificiale ottimizzerà le prestazioni grafiche senza appesantire l’hardware.

Altre Novità e Funzionalità

Tra le novità più interessanti, spiccano:

Un display OLED più ampio rispetto al modello attuale.

Joy-Con migliorati con levette analogiche a effetto Hall per minimizzare il problema del drift.

Retrocompatibilità con i giochi della precedente generazione, offrendo una nuova esperienza visiva per titoli iconici come Breath of the Wild.

Sebbene dotata di specifiche tecniche avanzate, la Nintendo Switch_2 non mirerà a competere direttamente con console come PlayStation 5 o Xbox Series X in termini di pura potenza. Piuttosto, si propone come un’evoluzione bilanciata della Switch, capace di mantenere la sua identità unica nel panorama videoludico.