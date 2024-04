Nintendo Switch OLED ti costa SOLO 269€ con lo sconto eBay, AFFRETTATI

Se ami giocare in portabilità, Nintendo Switch OLED è la scelta ideale per accompagnarti nelle tue esperienze di gioco fuori casa. Oggi, tra l’altro, la paghi anche di meno con lo sconto eBay che ti regala un gigantesco taglio di prezzo di ben 80€ sul prezzo di listino. Acquistala subito a 269,99€ e metti le mani sulla versione aggiornata delle celebre console ibrida Nintendo, impreziosita da diverse migliorie, uno schermo più grande e uno splendido design bianco.

Nintendo Switch OLED in sconto bomba su eBay

Nintendo Switch OLED è l’ultimissima versione della console ibrida Nintendo. La caratteristica di punta di questo modello aggiornato è la presenza di uno schermo OLED, leggermente più grande e con cornici più rifinite rispetto allo standard, per un’esperienza visiva che promette colori più vivi e neri più profondi. L’ampiezza dello schermo, del resto, è un requisito fondamentale per chi gioca in portabilità e cerca un’esperienza che sia quanto più piacevole e coinvolgente possibile. Ebbene, questo nuovo modello raggiunge perfettamente questo obiettivo grazie ad un nuovo pannello integrato per restituire un’immagine nettamente superiore.

Ovviamente, come per il modello base, potrai giocare sia in portabilità con la tua Switch OLED che a casa collegandola alla TV, offrendoti così una versatilità che si adatta perfettamente ad ogni tua esigenza. Ci sono, poi, anche tutta una serie di altre migliorie che includono uno spazio di archiviazione interno di 64GB, che può essere espanso tramite una scheda di memoria microSD, e una porta LAN nella base dock per la connessione ad internet.

Goditi ora tutta la potenza e la versatilità della console ibrida Nintendo con Switch OLED. Oggi la paghi solo 269€. Pochissimo per questo modello che offre tante migliorie e un design unico. Le spese di spedizione sono incluse nel prezzo.

