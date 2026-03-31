Non paghi il ransomware? Gli hacker ti SMEMBRANO i dati e li vendono a pezzi

I dati rubati diventano prodotti: come funziona Leak Bazaar, il nuovo mercato nero della cybercriminalità.

Da anni il sottobosco della criminalità informatica vive di archivi trafugati, pubblicati online o usati come leva di pressione nelle campagne ransomware. Ma qualcosa sta cambiando, e il segnale arriva da una piattaforma che punta a fare un salto di qualità: Leak Bazaar. Non più semplice esposizione di dati rubati, ma un sistema strutturato che li trasforma in merce pronta per essere venduta.

Il cuore del progetto è chiaro: dare valore a informazioni che, nella loro forma grezza, spesso ne hanno poco. Quando un’azienda colpita da ransomware rifiuta di pagare, i file sottratti finiscono in una zona grigia dove il loro impatto economico si riduce drasticamente. Archivi disordinati, pieni di duplicati, dati obsoleti o inutilizzabili, difficili da interpretare e quindi poco appetibili.

Secondo Tammy Harper, ricercatrice senior di Flare, proprio questo limite storico del settore ha aperto la strada a un modello diverso. Leak Bazaar interviene esattamente in quel punto critico: prende i dati grezzi, li analizza, li pulisce e li riorganizza per trasformarli in un asset vendibile.

Come funziona Leak Bazaar

La piattaforma si presenta come un vero e proprio servizio “chiavi in mano” per chi opera nel mercato illecito dei dati. Non si limita a ospitare archivi rubati, ma offre strumenti avanzati per renderli più comprensibili e appetibili.

Attraverso server dedicati, Leak Bazaar esegue operazioni di filtraggio, analisi e classificazione delle informazioni. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale consente di estrarre contenuti rilevanti, mentre una revisione umana contribuisce a garantire una qualità maggiore del materiale finale.

Il risultato è un prodotto completamente diverso rispetto al passato: dataset organizzati, leggibili e soprattutto mirati. Non più montagne di file indistinti, ma pacchetti costruiti su misura per specifiche esigenze.

Uno degli aspetti più innovativi è proprio la segmentazione dei dati. Leak Bazaar suddivide le informazioni in categorie ben precise, che riflettono interessi concreti del mercato nero: report finanziari, documenti su fusioni e acquisizioni, materiali di ricerca e sviluppo, database personali.

Ogni tipologia viene proposta a un pubblico specifico. Non solo criminali informatici, ma anche soggetti interessati a sfruttare quei dati in modo strategico, come concorrenti o speculatori. È un cambio di prospettiva significativo: il dato rubato non è più solo un mezzo di ricatto, ma diventa una risorsa economica autonoma.

Due modelli di vendita, un solo obiettivo: profitto

Leak Bazaar introduce anche una doppia modalità di commercializzazione. Da un lato, l’accesso esclusivo: un singolo acquirente paga per ottenere i dati e il lotto viene ritirato dal mercato. Dall’altro, una formula più economica che consente vendite multiple dello stesso materiale, aumentando i ricavi complessivi.

Questo sistema segna un’evoluzione importante rispetto al modello ransomware tradizionale. Se prima il guadagno dipendeva dalla volontà della vittima di pagare, ora i dati possono generare profitto anche senza estorsione diretta, attraverso una distribuzione più ampia e strutturata.

Selezione rigorosa e servizi “premium”

La piattaforma non accetta qualsiasi tipo di archivio. Punta su dati inediti, preferibilmente in lingua inglese, provenienti da aziende con fatturati significativi e volumi consistenti, spesso superiori ai 100 gigabyte. In alcuni casi si parla di dataset nell’ordine dei terabyte.

A questo si aggiungono servizi che richiamano dinamiche tipiche dei marketplace legittimi: supporto alle vendite, garanzie tramite intermediari e perfino assistenza nelle trattative. Un livello di organizzazione che rende il fenomeno ancora più strutturato e difficile da contrastare.

Un’evoluzione resa possibile dall’intelligenza artificiale

Tentativi simili non sono del tutto nuovi. In passato, piattaforme come Marketo avevano provato a colmare lo spazio tra furto e monetizzazione dei dati. Ma senza strumenti adeguati per analizzare grandi volumi di informazioni, il modello faticava a funzionare.

Oggi l’intelligenza artificiale cambia completamente lo scenario. La capacità di classificare, filtrare e valorizzare enormi quantità di dati in tempi rapidi rende possibile ciò che prima era impraticabile: trasformare archivi caotici in prodotti pronti per il mercato.

Il risultato è un ecosistema più efficiente e, allo stesso tempo, più pericoloso. Perché se il valore dei dati aumenta, aumenta anche l’interesse a sottrarli. E in questo nuovo equilibrio, la differenza non la fa più solo la violazione iniziale, ma ciò che accade dopo.