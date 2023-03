NON SOLO tech: tutte le IMPERDIBILI Offerte di Primavera di Amazon

Eventi come i saldi primaverili di Amazon sono “importanti” non solo per soddisfare la voglia tech in ognuno di noi, oppure per procurarsi una nuova friggitrice ad aria, un laptop o un aspirapolvere, ma anche perché offre l’opportunità anche di risparmiare denaro su acquisti più costosi sui beni prima necessità. E vista la crisi economica e i prezzi in aumento, diventa un ottimo momento per fare scorta di cose essenziali per la casa, come prodotti per la pulizia, pannolini, cibo per animali o altri prodotti di base.

Le offerte imperdibili Amazon sui prodotti non tecnologici

In momenti difficili come questo, dove i prezzi volano alle stelle di giorno in giorno, bisogna sapersi organizzare e fare, come si dice, di necessità virtù. In molti casi può quindi rivelarsi una mossa intelligente fare scorta di prodotti utili per la casa, specie quando questi vengono venduti con delle offerte vantaggiose. E allora abbiamo pensato di stilare una mini lista di occasioni, di prodotti utili che potrebbero farci risparmiare qualcosa se acquistati in blocco.

WC Net disincrostante: risparmi 1,30 euro (45%)

Wc Net disincrostante gel è un prodotto specifico contro il calcare ed i batteri che si trovano nei wc. Grazie alla sua formula in gel, ai suoi agenti attivi e alle molecole disincrostanti, elimina il 100% del calcare. Inoltre aiuta a prevenire la formazione di calcare proteggendo il wc anche da germi e batteri. Su Amazon costa solo 1€ circa, spedizioni incluse.

Smac Express 10+ panni Cattura Polvere, 120 Panni: risparmi 3,92€ (20%)

I famosi panni cattura polvere Smac Express 10+ puliscono efficacemente pavimenti e superfici della casa, grazie alla presenza di oltre 700.000 fibre cattura sporco. Ciascuna unità da sola trattiene e cattura con facilità oltre dieci tipi di sporco come polvere, capelli, peli di animale, batteri, materiali organici, ragnatele, make-up in polvere e segatura. Su Amazon è in offerta a soli 12 euro.

Finish Brillantante lavastoviglie , 2 prodotti da 500 ml: risparmi 4 euro

Brillantante Finish Lemon fa parte degli additivi di lavaggio e viene utilizzato insieme al detergente a fine lavaggio in maniera automatica. Alla fine del lavaggio delle stoviglie, è infatti importante che l’acqua non lasci residui ed aloni. Questo brillantante è formulato con ingredienti che combattono la formazione di aloni e goccioline calcaree di acqua. Grazie alla funzione SalvaVetro appositamente studiata, le stoviglie risulteranno brillanti, lucenti, protette e asciutte, in minor tempo.

Grey L’Acchiappacolore, confezione da 160 fogli 4X40: risparmi 6 euro

Grey L’Acchiappacolore foglietti per lavatrice protegge il tuo bucato evitando gli incidenti di lavaggio e consente di lavare insieme capi bianchi e colorati. Grazie alla sua tecnologia brevettata, il foglio assorbe e intrappola tutti i colori rilasciati durante il lavaggio. I foglietti agiscono come una vera e propria calamita, assorbendo tutte le particelle di colore disperse e evitando l’ingrigimento dei capi. Su Amazon puoi avere ben 160 fogli a 16 euro.

Swiffer, 120 panni cattura polvere: risparmi 8 euro

Dimentica polvere, sporco e peli. I panni Swiffer sono gli strumenti ottimi per catturare e bloccare la polvere, i peli e gli allergeni provenienti dagli acari della polvere, ma anche da gatti e cani, pulendo le superfici grazie alle migliaia di morbide fibre leggermente rivestite. I panni catturapolvere Swiffer possiedono ottime fibre che si adattano per penetrare negli angoli e nelle fessure, permettendoti così di sbarazzarti di polvere e peli praticamente su qualsiasi superficie, senza spargerli per tutta la casa. Li trovi ora su Amazon a soli 13 euro.

Svelto Classico: 224 lavaggi a un prezzo ridicolo

La lavastoviglie può essere un comodo alleato per la pulizia di piatti, bicchieri e a posate, a patto però che le pastiglie non costino tanto, altrimenti il gioco non vale più la candela. Né si può però pensare di risolvere tutto acquistando prodotti scadenti che poi magari non igienizzano e lasciano perfino un odore sgradevole sule stoviglie. Ma allora? Allora fatti furbo e approfitta di occasioni come quella che sto per indicarti per fare scorta di un prodotto assolutamente valido ma che, grazie alla promozione su Amazon, in questo momento è venduto praticamente sottocosto a 37€. Sto parlando di ben 7 confezioni da 32 lavaggi, per un totale di 224 lavaggi.

Altre offerte:

