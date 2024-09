Nothing Ear (open): UFFICIALI i nuovi auricolari di Carl Pei

Nothing ha ampliato la sua gamma di prodotti audio, lanciando un nuovo modello di auricolari. Questa volta non si tratta di auricolari TWS, ma di un paio open-ear. Il brand londinese ha presentato le Nothing Ear (open), che competono con dispositivi simili come Sony Linkbuds, Bose Ultra Open e Huawei FreeClip. Questo è il terzo prodotto audio di Nothing quest’anno, dopo gli Ear e gli Ear (a), lanciati all’inizio del 2023.

Nothing Ear (open): le caratteristiche complete

Come suggerisce il nome, le Nothing Ear (open) hanno un design open-ear, il che significa che non bloccano completamente il canale uditivo, permettendo all’utente di restare consapevole di ciò che lo circonda. Gli auricolari hanno una fascia curva che si avvolge attorno alla parte esterna dell’orecchio, garantendo una vestibilità comoda e sicura. Gli steli degli auricolari presentano il caratteristico design trasparente del brand e non hanno gommini in silicone.

Non di meno, sono accompagnate da una custodia trasparente a forma di pillola, più sottile ma più larga rispetto ai modelli precedenti. Gli auricolari sono resistenti a polvere e schizzi, con certificazione IP54. Per quanto riguarda l’audio, le Nothing Ear (open) sono dotate di driver da 14,2 mm rivestiti in titanio e offrono un algoritmo di miglioramento dei bassi. Gli auricolari dispongono di due microfoni e della tecnologia AI Clear Voice 3.0 per migliorare la qualità audio durante le chiamate. Presentano anche il sistema Sound Seal e altoparlanti direzionali, progettati per mantenere l’audio privato ed evitare perdite. Essendo open-ear, non includono la cancellazione attiva del rumore, ma offrono una modalità a bassa latenza.

La batteria delle Nothing Ear (open) garantisce fino a otto ore di utilizzo con una singola carica, e con la custodia da 635 mAh l’autonomia arriva a 30 ore. Gli auricolari supportano Bluetooth 5.3 e possono essere collegati a due dispositivi contemporaneamente. Sono inoltre compatibili con l’integrazione di ChatGPT, offrendo accesso rapido al chatbot AI. Altre caratteristiche includono controlli a pressione, la funzione “trova auricolari” e il fast pair. Il prezzo delle Nothing Ear (open) è di 149,00€, mentre le vendite partiranno dal 1° ottobre.