Nothing Phone CROLLA a 200€ in meno: display OLED e doppia SIM

Dopo diversi anni di utilizzo è ormai inevitabile trovarsi a mandare in pensione il nostro vecchio smartphone, sostituendolo a favore di un modello potente in grado di farci arrivare serenamente alla fine della giornata. Alla luce di questo quindi Amazon ha ben pensato di proporti il Nothing Phone (1) in offerta al sensazionale prezzo di soli 333 euro, con quasi 200 euro di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice.

Nothing Phone: su misura per te

Una delle caratteristiche più interessanti alla base di questo Nothing Phone è la Glyph Interface, che basa tutte le notifiche di sistema sulla presenza di questi particolari pattern luminosi, segnalando lo stato di ricarica, le chiamate in entrata e tanto altro ancora.

Per non parlare poi dello splendido design trasparente che richiama gli anni ’90, con un vetro Gorilla Glass che conferisce il massimo della resistenza possibile per lo schermo. Oltre a questo trovi un telaio in allumino, in grado di conferire leggerezza ed eleganza allo smartphone.

Tutto viene trasmesso su uno splendido display OLED da ben 6.55 pollici di diagonale, per goderti appieno tutte le tue app preferite. Il display ha una frequenza d’aggiornamento di 120 Hz, che garantisce il massimo del coinvolgimento possibile per ogni contenuto multimediale che intendi trasmettere: potrai anche goderti film e serie TV mentre sei in viaggio, facendo uso delle principali piattaforme di streaming.

Nulla da dire per il comparto fotocamere grazie al sensore da 50 megapixel, che ti permette di immortalare i tuoi migliori ricordi senza perderti neanche il più piccolo dettaglio, grazie anche all’apertura 1.8 e alla stabilizzazione dell’immagine. All’interno trovi una memoria da 256 GB, dentro cui potrai archiviare tutte le tue foto, video e qualsiasi altro file che desideri, senza la costante preoccupazione di liberare spazio.

Ti bastano poco più di 330 euro per portarti a casa uno dei migliori smartphone attualmente in commercio, con cui potrai fare foto, gestire le tue app preferite e non solo: questo e tanti altri motivi ci spingono a consigliarti fortemente di acquistare questo Nothing Phone in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

