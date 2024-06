Nuova truffa su Whatsapp: difendersi è facile

La grande pesca a strascico delle truffe via Whatsapp continua. Negli ultimi giorni molti hanno ricevuto offerte di lavoro irrinunciabili, con compensi fuori dall’ordinario, occasioni uniche che ovviamente nascondono truffe che non hanno nulla di meno del mitologico principe Nigeriano in cerca di aiuto. Questa volta però la truffa può portare ad esiti davvero disastrosi per chi casca della tela del criminale. Lo scam delle false offerte di lavoro Whatsapp è quindi arrivata anche in Italia dopo l’aggiornamento di Whatsapp che consente l’avvio di una chat con un numero non salvato in rubrica.

“Ciao! Sei stato selezionato per un lavoro online. E’ molto semplice e la paga oraria va dai 50 ai 500 euro. Le prime 30 persone riceveranno subito 10 euro”. Impossibile non rispondere ad un’offerta del genere, soprattutto se si è un ragazzo che si affaccia per la prima volta al mondo del lavoro, o magari un pensionato che cerca un’integrazione per il magro assegno mensile. Peccato che una volta cliccato il link per candidarsi si entra in un circolo vizioso da cui è difficile uscire.

Inizialmente vengono assegnate semplici mansioni, spesso nell’ambito social o delle criptovalute, ricevendo fino a 50 euro in modo da rendere credibile il lavoro. Ma ben presto, per accedere a livelli di guadagno più alti, viene richiesto di “aggiornare” il profilo con un pagamento. È proprio in questo momento che i truffatori entrano in possesso dati bancari. La truffa ha raggiunto il suo scopo. Pian piano i “carichi di lavoro” aumentano, così come le prospettive di guadagno, ma l’unico a guadagnare è il truffatore che ormai ha accesso completo al conto in banca della vittima.

La truffa funziona: in Svizzera e in Inghilterra ha fruttato 100 milioni di euro. Ma come difendersi? Innanzitutto se un’offerta di lavoro è troppo vantaggiosa è difficile possa essere vera. Di conseguenza, al 99,99% è sicuramente falsa. Se poi il messaggio arriva da un numero non salvato in rubrica e straniero, europeo a volte, ma molto più spesso asiatico o africano, è scam al 100%. Non rispondere, bloccare ed eventualmente segnalare. Anche se, come nell’immagine in calce, fosse il direttore di YouTube in persona a scrivere! Questa è l’unico cosa da fare.