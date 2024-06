Nuova Xbox Series X annunciata ufficialmente: bianca e senza lettore Blue Ray

Durante la sua conferenza Xbox Games Showcase tenutasi un paio di giorni fa, Microsoft ha mostrato le nuove console Xbox Series X. Non sono versioni “Pro” seguendo quanto fatto da PlayStation, non c’è nessun cambiamento o potenziamento hardware interno, al contrario qualcosa è stato rimosso (o aggiunto) alla luce dell’evoluzione del mercato dei videogiochi.

Con un colpo di teatro ben riuscito Microsoft ha reso mostrato una versione bianca, anzi “Robot White” di Xbox Series X, dotata di hard disk da 1TB e senza lettore Blue Ray al prezzo di 449.99 dollari. Una scelta questa decisamente ben ponderata visto che il business model di Microsoft privilegia il Game Pass e non la vendita di copie fisiche dei videogiochi. Nello stesso tempo però chi non rinuncia al lettore Blue Ray nell’ottica di utilizzarlo all’interno di un impianto Home Theater può comprare la versione speciale di Xbox Series X in versione speciale “Galaxy Black” con hard disk da 2TB. Sia la versione Robot White che quella Galaxy Black di Xbox usciranno nel corso dell’anno, molto realisticamente nell’ultimo trimestre.

Queste due “nuove” versioni di Xbox sembrano mettere fine alle voci che parlavano di una nuova Xbox, nome in codice Brooklyn, con un design diverso, più cilindrico e un pad rivisto, che erano iniziate a girare lo scorso settembre. La nuova Xbox Series X è come quella vecchia, senza disco o con un hard disk più grande.

Chi quindi voleva una Xbox solo digitale ma era frenato dal fatto che l’unica disponibile ora fosse la Series S meno performante rispetto alla Series X, ora è stato decisamente accontentato.