Nuovo accordo nel settore dei pagamenti in crypto: Coinbase sposa Stripe

Il settore delle criptovalute è più di un semplice mercato pieno di asset. Diverse piattaforme si sono ingrandite, fino ad esplorare modi per digitalizzare completamente la finanza.

Nel tentativo di fare lo stesso, l’exchange di criptovalute Coinbase ha stretto una partnership con Stripe, azienda statunitense che offre servizi finanziari a privati e aziende.

Le due realtà sperano di fornire rampe di accesso e di uscita fiat-to-crypto per i clienti attraverso questa collaborazione.

Stripe utilizzerà specificamente la chain Base, la rete Layer 2 di Coinbase, per i suoi pagamenti in criptovaluta. Ciò consentirà alle società di gestire più rapidamente le rimesse transfrontaliere e i pagamenti fiat in 150 nazioni sovrane.

Coinbase ha inoltre ha affermato: “Le criptovalute sono il futuro del denaro perché non sono vincolate da confini internazionali o orari bancari e riducono sia l’attrito che le commissioni per gli utenti. Queste tre integrazioni chiave gettano solide fondamenta per Stripe e Coinbase per iniziare a costruire un futuro di pagamenti migliore per gli utenti in tutto il mondo”.

Inoltre, USDC sarà reso accessibile tramite la rampa di accesso fiat-to-crypto di Stripe, semplificando il processo per i clienti di convertire moneta fiat in asset digitali su Base.

Secondo un annuncio di Coinbase, Coinbase integrerà Stripe per consentire ai suoi utenti di acquistare criptovalute all’interno del Coinbase Wallet utilizzando carte di credito o Apple Pay.

Stripe punta tutto sulle criptovalute

Nel 2014, Stripe è stato uno dei primi processori di pagamento a fornire servizi per Bitcoin.

Ma alla fine l’azienda ha smesso di supportare la moneta reale. John Collison, presidente e co-fondatore di Stripe, ha dichiarato all’inizio di quest’anno che la scelta è stata fatta perché, all’epoca, Bitcoin era considerato “un metodo di pagamento piuttosto pessimo”.

Ma il recente rientro di Stripe nel mercato dei pagamenti in criptovaluta ha fatto seguito a una pausa di sei anni prima del suo ultimo accordo con Coinbase. La società ha dichiarato il mese scorso che accetterà pagamenti utilizzando stablecoin USDC sulle blockchain Polygon, Ethereum e Solana.