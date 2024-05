Nuovo lancio crypto a cui fare attenzione: la prevendita del token 99Bitcoins raggiunge 1,5 milioni di dollari

Uno dei siti Web più rinomati nel settore delle criptovalute ha appena raggiunto un nuovo traguardo nel settore delle crypto prevendite. 99Bitcoins è presente nel mondo delle criptovalute da oltre dieci anni e ha recentemente annunciato un nuovo token e una piattaforma Learn-to-Earn che sembra destinata a trasformare il mondo dell’educazione crypto.

La prevendita di 99Bitcoins ha guadagnato slancio e ha appena superato la soglia di 1,5 milioni di dollari, sottolineando la fiducia della community associata. Molti attribuiscono questo successo all’innovativo modello Learn-to-Earn, insieme all’imminente bridge verso il token BRC-20.

Inoltre, il sito web ha rivelato un airdrop di BTC da 99.999 dollari, che ha generato un notevole entusiasmo.

Il nuovo token “Learn-to-earn” offre vantaggi esclusivi

99Bitcoins si distingue come uno dei siti web di criptovaluta più affermati, dedicato a fornire contenuti imparziali e informativi su Bitcoin e altre criptovalute. Dal suo lancio nel 2013, il sito web si è evoluto in un vasto centro di conoscenza per tutto ciò che riguarda le criptovalute.

La sua offerta di punta, il Bitcoin Crash Course, vanta oltre due milioni di utenti, mentre il canale YouTube di 99Bitcoins ha raccolto più di 700.000 iscritti.

Ora, 99Bitcoins sta portando il suo sito Web dal Web 2.0 al Web3 con una rivoluzionaria piattaforma Learn-to-Earn (L2E) basata sul token $ 99BTC. Questo si basa sul modello Learn-to-Earn che è diventato estremamente popolare nel settore delle criptovalute, con le piattaforme Play-to-Earn (P2E) e Move-to-Earn (M2E) che attirano milioni di utenti ogni mese.

Ad esempio, il gioco di corse P2E motoDEX lanciato di recente ha 2,46 milioni di utenti mensili. Questi modelli hanno attirato un vasto numero di utenti desiderosi di guadagnare criptovalute nelle loro attività quotidiane e il mercato Learn-to-Earn ha una valutazione di 8,9 miliardi di dollari.

Intrecciando incentivi finanziari con contenuti educativi, 99Bitcoins mira a creare un ambiente di apprendimento coinvolgente in cui gli utenti vengono ricompensati con token da $ 99BTC per la loro partecipazione.

I possessori del token da $ 99BTC otterranno inoltre un accesso privilegiato a corsi di formazione, segnali di trading, gruppi VIP, tutoraggio e strategie di trading, dando loro un vantaggio nei mercati delle criptovalute. Gli investitori in prevendita che acquisiscono questo token ERC-20 possono mettere in staking immediatamente i propri token per iniziare a guadagnare un reddito passivo con un APY dell’1,101%.

I trader si aspettano rendimenti enormi

99Bitcoins ha avviato una massiccia campagna di airdrop, distribuendo Bitcoin per un valore di 99.999 dollari a 99 fortunati membri della community. La campagna è progettata per premiare i primi sostenitori e generare buzz all’interno di tutto il settore crypto.

Per qualificarsi per l’airdrop, i trader interessati devono registrarsi sul sito 99Bitcoins, seguire i propri canali di social media e inviare sia l’indirizzo del wallet utilizzato per la prevendita sia l’indirizzo del proprio wallet Bitcoin.

I trader si aspettano inoltre maggiori rendimenti quando il token passerà dalla rete Ethereum allo standard BRC-20, un nuovo modo per creare token sulla rete Bitcoin. I token BRC-20 hanno ricevuto un enorme interesse da parte degli investitori e, collegandosi allo standard BRC-20, il token 99Bitcoins amplia la sua portata a un nuovo pool di investitori.

L’innovativa piattaforma Learn-to-Earn di 99Bitcoins, che integra contenuti educativi con incentivi finanziari, è in linea con l’obiettivo del sito web di demistificare le criptovalute e fornire informazioni basate sui fatti.

I vantaggi del token suggeriscono che il progetto possa crescere nel lungo periodo dopo oltre 10 anni di esperienza nel settore delle criptovalute.

Con le sue solide basi, l’approccio innovativo e il supporto della community, la prevendita da $ 99BTC potrebbe essere una delle migliori opportunità di investimento quest’anno. Il token è attualmente disponibile al prezzo di $ 0,00106, che è destinato ad aumentare tra pochi giorni.