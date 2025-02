Offerta flash sul Samsung Galaxy Tab S6 Lite: ultimissimi a disposizione

È uno degli ultimissimi tablet lanciati sul mercato, ed ancora per poco può essere tuo con una spesa minima! Parliamo del Samsung Galaxy Tab S6 Lite, oggi disponibile su Amazon a soli 213 euro con uno sconto conveniente del 7%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, le scorte sono in esaurimento!

Samsung Galaxy Tab S6 Lite: funzionalità e specifiche tecniche

Il Samsung Galaxy Tab S6 Lite è un tablet di ultimissima generazione e che oggi puoi portare a casa ad un prezzo davvero conveniente.

Il suo fiore all’occhiello è sicuramente il nuovo processore a 64 bit Octa Core Exynos 1280 che offre performance eccellenti facendo filare tutto liscio, sia a lavoro che a casa o in viaggio. Inoltre è dotato di una batteria a Ricarica Rapida da 7.040 mAh che ti offre fino a 13 ore di visualizzazione no-stop.

Un’altra specifica importante è il suo ampio schermo da 10.4 pollici che garantisce una visualizzazione dinamica e immersiva, con immagini sempre brillanti anche sotto la luce del sole. Questo vuol dire che potrai guardare i contenuti YouTube Premium o Netflix in maniera impeccabile ovunque tu sia.

Inoltre questo modello ha una RAM da 4 GB e una memoria interna da 128 GB espandibile con microSD fino a 1 TB così da poter archiviare qualsiasi contenuto e file in maniera veloce e sicura.

