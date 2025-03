Offerta imperdibile: il power bank compatto e potente a soli 22,79€

Scopri il power bank VEEKTOMX PD30W, un concentrato di tecnologia e design, pensato per chi desidera avere sempre a portata di mano una ricarica veloce per smartphone, tablet e altri dispositivi mobili.

Con un’imperdibile sconto del 43%, questo dispositivo è disponibile su Amazon a soli 22,79€, rispetto al prezzo originale di 39,99€, grazie alle Offerte di Primavera in corso. Una vera occasione per un prodotto che unisce compattezza e prestazioni.

Compatto, potente e universale

Con un peso di appena 188 grammi e dimensioni ultra-ridotte di 8,4 x 6 x 2,5 cm, il VEEKTOMX PD30W è il compagno ideale per ogni viaggio o spostamento. Nonostante la sua portabilità, offre una capacità di 10.000mAh, sufficiente per ricaricare più dispositivi durante la giornata.

La sua tecnologia di ricarica rapida a 30W permette un risultato tre volte più veloce rispetto agli standard di mercato con i telefoni Android dotati di ricarica veloce. Il power bank può ricaricare un iPhone dal 15% al 50% in soli 30 minuti.

E non è tutto: grazie al cavo integrato con doppio connettore (Lightning e USB-C), è compatibile con tutti dispositivi Apple, sia quelli più vecchi che quelli nuovi come gli ultimi iPhone 15 e 16.

Il VEEKTOMX non si limita a smartphone e tablet. Questo power bank può alimentare una vasta gamma di dispositivi, dalle cuffie alle fotocamere digitali, dai droni agli accessori come i giubbotti riscaldati. Inoltre, il pratico display LED integrato fornisce informazioni precise sulla carica residua, per un controllo costante dello stato della batteria.

La sicurezza è un elemento centrale del VEEKTOMX PD30W. Dotato di certificazioni internazionali come CE, UL 2056, RoHS, IEC 62133 e FCC, il dispositivo è progettato per prevenire sovracorrenti, sovratensioni, surriscaldamenti e sovraccariche. I materiali ignifughi utilizzati nella costruzione garantiscono un utilizzo sicuro e senza preoccupazioni.

A differenza di molti altri power bank con cavi incorporati, il VEEKTOMX può essere ricaricato attraverso la sua porta USB-C integrata, rendendo la gestione quotidiana del dispositivo ancora più semplice e intuitiva. Un dettaglio che fa la differenza nella vita di tutti i giorni.

Powerbank VEEKTOMX: l’offerta è da non perdere

Non perdere l’opportunità di acquistare il VEEKTOMX Power Bank PD30W, un dispositivo all’avanguardia che unisce design compatto, prestazioni elevate e un prezzo imbattibile. Perfetto per chi cerca una soluzione pratica e affidabile per restare sempre connesso, ovunque si trovi.

