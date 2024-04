OFFERTA LAMPO sullo smartphone ASUS di ULTIMISSIMA GENERAZIONE

Hai bisogno di rinnovare il tuo smartphone? Abbiamo quello che fa per te ad un prezzo speciale! Si tratta dell’ASUS Zenfone, oggi disponibile su Amazon a soli 599 euro con uno sconto conveniente dell’11%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare quasi 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Un’offerta del genere non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

ASUS Zenfone: tutte le specifiche tecniche dello smartphone

L’ASUS Zenfone vanta specifiche tecniche all’avanguardia che lo rendono un vero e proprio top di gamma nel settore degli smartphone.

È dotato del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 5G che permette di effettuare qualsisi operazione in maniera veloce e super fluida, senza il minimo intoppo. In più le su dimensioni compatte da 5,9 pollici offrono l’utilizzo comodo anche con una mano in ogni occasione.

Il dispositivo vanta un display AMOLED HDR a 144Hz, per un’esperienza fluida tanto che potrai immergerti nei tuoi contenuti multimediali preferiti. Allo stesso modo la potente batteria da 4300mAh con adattatore HyperCharger a 30W e supporto ricarica wireless a 15W permette di utilizzarlo per un’intera giornata senza preoccupazioni, e di ricaricarlo in pochissimi minuti in caso di necessità.

Il sistema di fotocamere integrato garantisce foto e video impeccabili anche in movimento grazie allo Stabilizzatore Ibrido a 6 Assi con Gimbal integrato 2.0. La resistenza ad acqua e polvere IP68 è un altra caratteristica di spicco del dispositivo: potrai utilizzarlo in qualsiasi tua avventura all’aria aperta con la massima tranquillità.

