Offerte di primavera Dreame: SCONTI PAZZESCHI su tanti prodotti!

Benvenuta primavera! Con l’arrivo di questa nuova stagione ogni brand si fa spazio tentando di offrire il migliori prodotti al minor prezzo. Anche Dreame ha pensato di stupire tutti noi con offerte fino al 25% su tantissimi prodotti, molti dei quali top di gamma assolti. Gli sconti iniziano da oggi, 25 aprile sia su Amazon che sul sito ufficiale.

Dreame X40 Ultra Complete

Iniziamo col botto, infatti parliamo del modello X40 Ultra Complete, si tratta di un robot aspirapolvere assolutamente top di gamma. Dotato di base di ricarica, vanta funzioni avanzate come l’estensione dei moci e spazzola laterale rialzata. I vantaggi sono evidenti: pulizia profonda, possibilità di raccogliere polvere e residui nascosti anche in angoli sotto i mobili più bassi.

La manutenzione, affidata alla base di ricarica, è assolutamente automatica e vanta un lavaggio con acqua a ben 70 gradi per eliminare sporco e odori sgradevoli. Anche la potenza di aspirazione è da top di gamma, infatti con 12000 Pa riesce a rimuovere anche lo sporco più ostinato.

Questo robot aspirapolvere si becca lo sconto più succulento di tutti, infatti in occasione delle offerte di primavera Dreame ha deciso di scontarlo del 25% facendo crollare il prezzo a soli 899€. Cosa aspetti?

Dreame L10s Ultra Gen 2

Rimaniamo sempre in ambito robot aspirapolvere, ma questa volta scendiamo un gradino più sotto. Una soluzione sicuramente premium, ma decisamente più economica di quella precedente. Il modello L10s Ultra abbina qualità e risparmio in maniera eccezionale.

Anche lei vanta il MopExtend RoboSwing con il quale riesce ad arrivare nelle zone più remote della casa. La potenza di aspirazione è comunque molto alta, 10000Pa e una manutenzione totalmente automatica fino a 75 giorni. Questo prodotto risulta particolarmente adatto ad ambienti con animali domestici anche perché è in grado di identificare in maniera intelligente e pulire due volte le zone con sporco ostinato.

Questo prodotto va in offerta a soli 479€ beneficiando di uno sconto del 20%. Approfitta subito di questo fantastico prezzo.

Dreame H15 Pro

Cambiamo tipologia di prodotto, rimanendo comunque in ambito pulizia domestica. Parliamo di un aspirapolvere lavapavimenti di fascia molto alta.

Dotato di un braccio robotico GapFree AI DescendReach, H15 Pro pulisce anche gli angoli difficili da raggiungere. Vanta un’ottima potenza di aspirazione, 21000Pa, e un lavaggio con acqua calda a 100 gradi evitando odori sgradevoli. L’aspirazione è regolabile e capace di adattarsi al livello di sporco e non è tutto, infatti è possibile impostare le proprie preferenze tramite l’app per un controllo capillare.

Questo fantastico prodotto beneficia del 21% di sconto con un prezzo che crolla a soli 549€. Imperdibile.

Dreame R20

Rimaniamo nello stesso ambito, ma questa volta non con un lavapavimenti, bensì con un aspirapolvere senza fili. Parliamo del modello R20 che abbina in maniera eccellente qualità, compattezza e risparmio.

Questo aspirapolvere vanta una potenza di 190AW e un’ottima autonomia, circa 90 minuti. Vanta dei led blu che durante la pulizia illuminano le zone più nascoste evidenziando lo sporco a terra. La pulizia risulta parecchio accurata anche grazie agli strumenti in dotazione come la mini-spazzola motorizzata che consente di pulire diverse superfici e di raggiungere senza fatica anche gli spazi più nascosti.

In occasione delle offerte di primavera il prodotto va a a soli 249€ anziché 299€ beneficiando del 17% di sconto. Cosa aspetti?

Dreame AirStyle Pro

Concludiamo con un prodotto ideale per la cura dei capelli. Il Dreame AirStyle Pro è un prodotto unico in quanto permette di creare acconciature ispirate ad un vero salone di bellezza.

È dotato di 7 accessori personalizzabili che riescono a far ottenere risultati brillanti per capelli lisci, voluminosi o ricci. Il flusso d’aria è controllato e di tipo a getto rapido in maniera tale da non rovinare i capelli con alte temperature. La maneggevolezza è poi garantita dal peso decisamente contenuto che gli permette un uso anche prolungato senza affaticare particolarmente.

Anche questo prodotto si becca il 20% di sconto che fa crollare il prezzo a soli 279€, quale migliore occasione per portarsi a casa un salone di bellezza?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.