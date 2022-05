Oggi è il giorno di Roma-Feyenoord: ecco come seguirla in streaming

E anche per la Conference League siamo giunti alle battute finali. Con la sfida tra il Feyenoord e la Roma, infatti, avrà termine questa lunga stagione 2021-2022 di questa nuova competizione che l’UEFA ha inaugurato quest’anno, il 6 luglio 2021. La finale di Conference League è in programma oggi, mercoledì 25 maggio, alle ore 21:00 all’Arena Kombëtare di Tirana, in Albania.

Finale di UEFA Conference League, come seguirla in streaming

La finale di Conference League tra Roma e Feyenoord è in programma alle ore 21:00 in diretta televisiva in chiaro su TV8 e su SkySportUno (canale 201 di Sky), SkySportFootball (canale 203), SkySport4k (canale 213) e SkySportHD (canale 251). Mentre per coloro che vogliono vederla in streaming ci sono i vari SkyGo, NOW Tv e, tramite il PC attraverso sito TV8.it.

La più comoda delle opzioni in streaming resta però DAZN, che oltre ad avere l’esclusiva per la trasmissione delle partite del campionato di Serie A italiana appena conclusasi, ha anche quella per il meglio della UEFA Conference League per i prossimi 3 anni (in co-esclusiva, per il web, con Sky).

Per quanto riguarda il match giocato, per la Roma la grande occasione di tornare a vincere un trofeo dopo anni di magra, e di farlo ripartendo dall’Europa. Perché se è vero che la Conference League è considerata la meno prestigiosa di tutte le coppe patrocinate dall’UEFA, è anche vero che resta sempre una manifestazione internazionale, che ha quindi il suo prestigio e che non è facile da conquistare. Occhio però agli olandesi del Feyenoord, squadra giovane e ambiziosa, capace di esprimere un calcio aggressivo e pericoloso.