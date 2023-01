OnlyOffice Docs 7.3, tutte le novità della suite

Da poche ore è disponibile a tutti la nuovissima release della suite di produttività online OnlyOffice Docs, giunta con questo nuovo aggiornamento alla versione 7.3. L’update è una prosecuzione lineare dei molti passi avanti compiuti da OnlyOffice negli ultimi anni, alzando ancora una volta l’asticella rispetto ad una generazione 7 che continua a vedere miglioramenti su tutti gli editor della suite.

Esplorare le novità della nuova versione significa far brillare una volta di più la summa di potenzialità che la suite racchiude tanto in sé, quanto nelle differenti modalità di accesso che la rendono ideale tanto in ambito privato quanto in un contesto business. Per conoscere da vicino il mondo OnlyOffice è disponibile questa guida dedicata, ma in questa giornata di release a meritare le luci della ribalta sono le più importanti novità riversate dagli sviluppatori in questo aggiornamento.

OnlyOffice Docs 7.3

Molte le novità riversate in OnlyOffice Docs 7.3 (sito ufficiale): in questa rapida disamina andiamo a posare i riflettori su alcuni degli aspetti che caratterizzeranno in modo particolare questo nuovo update.

Form avanzati

Sempre maggior cura è riposta in tema di moduli, dove OnlyOffice Docs intende renderne sempre più facile e caratterizzante l’utilizzo. Con la nuova versione diventa possibile creare e assegnare vari ruoli di destinatario per la compilazione dei campi, semplificando oltremodo il flusso di lavoro dei documenti aziendali. Così facendo gli utenti saranno in grado di identificare visivamente quali campi debbano compilare a seconda dei colori dei ruoli. Nei futuri aggiornamenti, inoltre, gli sviluppatori estenderanno la funzionalità aggiungendo la possibilità di impostare i ruoli dei destinatari con restrizioni e firme elettroniche.

Grafica SmartArt

Facilitare la creazione di un documento, velocizzarne la modifica e massimizzarne la qualità sono gli obiettivi primari di una suite che intende essere sempre più qualitativa e sempre più user-friendly. Per accelerare questo processo è stata prevista la gestione facilitata di elementi SmartArt (Process, Hierachy, Matrix e altri) all’interno di ogni documento gestito dalla suite. Lo scopo è quello di consentire l’embed di schemi preconfezionati che ben si adattano ai diversi contesti entro i quali si va ad operare, potendo così avere strumenti aggiuntivi a portata di click per impreziosire in modo istantaneo le proprie presentazioni, i propri report, le proprie ricerche, i propri lavori.

Protezione estesa dei documenti

Con la versione 7.3, OnlyOffice Docs consente di proteggere i documenti in modo più granulare e preciso attraverso l’utilizzo di password dedicate. Soltanto il possesso di queste password, insomma, consente di abilitare specifici permessi sul file, aprendo così a libertà di utilizzo che soltanto l’amministratore ha il potere di definire e declinare utente per utente, situazione per situazione. Più protezione e maggior controllo, insomma, affinché l’intero processo di creazione, valutazione e distribuzione possa essere pienamente e liberamente monitorato ed abilitato.

Unicode e LaTeX

Da Unicode a LaTeX, ecco nuove opportunità per la scrittura delle equazioni matematiche con nuovi linguaggi. Opzioni aggiuntive, insomma, per rendere OnlyOffice la soluzione ideale in particolari contesti nei quali il linguaggio matematico e scientifico impone la scrittura “fuori dagli schemi” testuali tradizionali.

Fogli di calcolo avanzati

Importanti passi avanti sono stati compiuti in seno ai fogli di calcolo, dove ci si trova anzitutto a disposizione ben 13 nuove formule aggiuntive (che consentono una gestione più avanzata ed intelligente dei dati sui propri fogli). Ma non finisce qui. Altra importante funzione prevista nella versione 7.3 della suite è la cosiddetta “Watch Window” che permette di visualizzare i dati coinvolti in una formula attraverso una finestra di sussidio che consente di evitare lunghi e difficili spostamenti sul foglio di calcolo (soprattutto se di grandi dimensioni). Una vera e propria preview istantanea, insomma, che facilita la composizione delle formule ed un colpo d’occhio sull’intero file pur senza spostarvisi.

Ulteriori importanti novità sono la possibilità di import da file XML locali e la possibilità di creare link tra più fogli di calcolo attraverso l’intuitivo utilizzo di copia/incolla che creano automaticamente la correlazione tra le differenti celle dei differenti file.

Presentazioni

Non c’è release che non offra una carezza anche al mondo delle presentazioni, dove OnlyOffice Docs 7.3 prevede nella fattispecie un apposito “Incolla Speciale” che permette di inserire nuove slide all’interno di collezioni già organizzate. Tale funzione consente di adattare automaticamente la nuova slide al precedente template, oppure di ignorare questa facilitazione per preservare l’intera slide aggiuntiva, oppure ancora di salvaguardare soltanto singoli elementi. Sta tutto nelle scelte dell’utente, che in aggiunta si trova a disposizione un nuovo sistema di griglie sulle quali “appendere” i contenuti per massimizzare ordine e logica delle singole slide.

Come si può accedere a OnlyOffice?

Accedere a OnlyOffice è semplice: le istruzioni sono tutte su questa pagina, dalla quale poter approfondire le singole versioni della suite per comprendere quale possa essere meglio confacente alle proprie necessità in qualsiasi contesto si operi.

In collaborazione con OnlyOffice