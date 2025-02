Opera Air: il browser che unisce tecnologia e benessere mentale

“Il web è bellissimo ma può essere caotico e travolgente.” Con queste parole, Mohamed Salah, senior director of product di Opera, presenta il nuovo browser innovativo chiamato Opera Air, pensato per promuovere il benessere mentale e la mindfulness. Questo prodotto combina tecnologia avanzata e strumenti per il rilassamento, rivoluzionando il modo in cui gli utenti interagiscono con il web.

Il browser mindfulness offre funzionalità uniche come promemoria per pause, esercizi di respirazione e una selezione di paesaggi sonori rilassanti. Tra le caratteristiche più interessanti, la funzione Boosts permette di ascoltare musica, suoni ambientali e battiti binaurali, una tecnica sonora che favorisce il rilassamento o la concentrazione. Gli utenti possono personalizzare la durata di questi suoni, da 15 minuti a un ciclo continuo, gestendoli facilmente tramite una barra laterale flottante.

Il design semi-trasparente e la barra laterale integrano strumenti di mindfulness, rendendo l’esperienza di navigazione più serena e produttiva. Il browser include un’innovativa funzione di promemoria per le pause, rappresentata da un’icona che si sbiadisce gradualmente. Al termine del ciclo, vengono suggerite attività come esercizi di respirazione, stretching, meditazioni guidate e “scansioni corporee”, tutte della durata massima di 15 minuti.

Come gli altri prodotti della gamma Opera, anche Opera Air integra un blocco pubblicità, una VPN gratuita e l’accesso all’assistente AI ChatGPT Aria. Disponibile per il download gratuito su Mac e Windows, questo browser rappresenta un’aggiunta significativa alla linea di Opera, che include il browser standard e Opera GX, dedicato ai gamer.

Con il lancio di Opera Air, l’azienda norvegese punta a combinare produttività e salute mentale, offrendo un’esperienza unica nel settore dei browser. Le funzioni rilassamento integrate potrebbero segnare un cambiamento significativo, mettendo il benessere degli utenti al centro dell’innovazione tecnologica.