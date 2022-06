OPPO collabora con Ericsson e Qualcomm per il futuro del 5G

OPPO annuncia il successo dei test di una soluzione pre-commerciale del 5G Enterprise Network Slicing realizzati in collaborazione con Ericsson e Qualcomm Technologies. La creazione di questa soluzione segna un passo importante verso l’implementazione concreta del 5G Enterprise Network Slicing ed è progettata per essere utilizzata dagli operatori di rete di tutto il mondo.

OPPO Find X5 Pro e il futuro del 5G

Utilizzando lo smartphone OPPO Find X5 Pro alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 1 con sistema Modem-RF Snapdragon X65 e basato su Android 12 – ColorOS 12, la soluzione Dynamic Network Slicing Selection di Ericsson 5G Core, per facilitare la selezione dell’User Equipment Route e il controllo delle politiche (URSP), e la tecnologia di slicing della RAN 5G, il team congiunto ha dimostrato il partizionamento delle applicazioni e del traffico di rete utilizzando una soluzione pre-commerciale del 5G Enterprise Network Slicing.

Ciò consente di indirizzare le applicazioni e i servizi aziendali con requisiti specifici verso porzioni di rete predefinite, senza dover cambiare dispositivo.

Con questa nuova soluzione, le applicazioni in grado di accedere alla porzione di rete dedicata sono facilmente identificabili tramite una piccola icona che compare accanto a quella principale dell’applicazione mobile. OPPO sta conducendo attività di Ricerca e Sviluppo nel settore dello slicing di rete 5G insieme a operatori di rete e ad altri partner già da diversi anni. In precedenza, OPPO ha collaborato con Vodafone ed Ericsson per costruire la prima rete 5G SA presso l’Università di Coventry.

Inoltre ha dato il proprio contributo a China Mobile per completare i test e la verifica dei dispositivi slicing 5G. In futuro, OPPO continuerà a collaborare con partner globali per promuovere l’applicazione e l’implementazione del 5G Enterprise Network Slicing, garantendo connessioni 5G più sicure, affidabili e flessibili ai partner commerciali e agli utenti.

